Свят

Почина Рифаат ал-Асад, "касапинът от Хама“ на 88 години

Братът на покойния сирийски президент Хафез ал-Асад е починал в Обединените арабски емирства

21 януари 2026, 16:48
Почина Рифаат ал-Асад, "касапинът от Хама“ на 88 години
Източник: IStock

Р ифаат ал-Асад, братът на покойния сирийски президент Хафез ал-Асад, известен от критиците като „касапина на Хама“ заради потушаването на ислямисткото въстание в града през 1982 г., преди неуспешно да се бори за власт и да отиде в изгнание, почина във вторник, съобщава France 24.

Той беше на 88 години. Починал е в Обединените арабски емирства, съобщиха два източника, запознати с кончината му.

Бивш армейски офицер, помогнал на Хафез ал-Асад да завземе властта при преврат през 1970 г. и да установи желязното си управление, Рифаат продължи да таи президентски амбиции през годините на изгнание, прекарани предимно във Франция. Той се завърна в Сирия през 2021 г., преди да избяга отново през 2024 г. след свалянето на племенника си, бившия президент Башар ал-Асад.

Когато Хафез почина през 2000 г., Рифаат възрази срещу прехвърлянето на властта на Башар и се обяви за легитимен наследник в това, което се оказа в крайна сметка беззъбо лидерско предизвикателство.

Той отново се намеси от чужбина през 2011 г., когато бунтът заля Сирия, призовавайки племенника си да се оттегли бързо, за да предотврати гражданска война. Но той също така отклони вината от Башар, приписвайки бунта срещу неговото управление на натрупване на грешки.

Повече от десетилетие по-късно Башар – все още на власт по това време – позволи на чичо си да се завърне у дома, помагайки му да избяга от затвор във Франция, където беше признат за виновен в придобиването на имущество за милиони евро, използвайки средства, отклонени от сирийската държава.

Когато Башар падна, Рифаат се опитал да избяга през руска авиобаза, но му било отказано влизане и в крайна сметка преминал в Ливан, пренесен през река на гърба на близък сътрудник, според един от източниците, който е бил пряко запознат с инцидента.

Кървавото нападение в Хама

Рифаат ал-Асад, по-малък брат на Хафез, е роден в село Кардаха в планински район близо до брега на Средиземно море, който е сърцето на малцинствената алауитска общност, към която принадлежи семейството.

Рифаат стана влиятелна фигура в режима на Асад след преврата през 1970 г. Той се ползваше с лоялността на елитни сили, които потушиха въстанието на Мюсюлманските братя в Хама през 1982 г., една от най-големите заплахи за Хафез ал-Асад по време на 30-годишното му управление.

Опустошителната триседмична атака, при която загинаха над 10 000 души, често е описвана като модел за това как Башар ще се справи с бунта срещу неговото управление около три десетилетия по-късно.

През 2022 г. независимата мониторингова група „Сирийска мрежа за правата на човека“ (SNHR), позовавайки се на информирани оценки, твърди, че в Хама са били убити между 30 000 и 40 000 цивилни.

През март 2024 г. прокуратурата на Швейцария заяви, че ще изправи Рифаат ал-Асад пред съд за военни престъпления и престъпления срещу човечеството заради действията му в Хама.

Според обвинителния акт на швейцарските прокурори, между 3000 и 60 000 души, предимно цивилни, са загинали при нападението в Хама. В отговор адвокатите на Рифаат заявиха в изявление, че той винаги е отричал каквото и да е участие в предполагаемите действия.

Искаше президентството

Неговата роля в потушаването на въстанието в Хама допълнително повиши позицията му в тази администрация.

В книгата си – „Асад: Борбата за Близкия изток“ – журналистът Патрик Сийл посочва победата над „Мюсюлманските братя“ като един от факторите, които са накарали висши фигури от режима да се обърнат към Рифаат, когато Хафез се разболява през 1983 г. и се опасяват, че няма да се възстанови.

На следващата година е назначен за вицепрезидент.

Докато Хафез все още не се чувствал добре, Рифаат започнал да настоява за промени в правителството и в Дамаск се появили плакати с него в униформа . Когато Асад се възстановил, той бил „изключително недоволен“, пише Сийл.

Съперничеството им кулминира през 1984 г., когато Рифаат нарежда на силите си да завземат контрола над ключови точки в Дамаск, заплашвайки с пълномащабен конфликт. Но Хафез разубеждава по-малкия си брат да се въздържи от конфронтация.

Рифаат напусна Сирия след неуспешния преврат.

Осъден на затвор във Франция

Утвърждавайки се като богат бизнесмен в Европа, той първоначално се установява в Женева, а по-късно се мести във Франция и Испания.

В по-късните си години той можеше да бъде видян да се разхожда с антураж от бодигардове в Пуерто Банус в Марбея, Южна Испания, където имаше и имот на брега на морето.

Но богатството му все по-често ставаше обект на разследвания за корупция.

През 2020 г. френски съд го призна за виновен в придобиването на френска собственост на стойност милиони евро, използвайки средства, отклонени от сирийската държава, и го осъди на четири години затвор.

Цялото му имущество във Франция, оценено по това време на стойност 100 милиона евро, е иззето, както и имот на стойност 29 милиона евро в Лондон.

Рифаат многократно отрече обвиненията.

Завръщането му в Сирия през 2021 г. не беше първото му завръщане у дома след неуспешния преврат: през 1992 г. той присъства на погребението на майка си.

Проправителствен вестник съобщи, че той се е завърнал през 2021 г., „за да предотврати лишаването му от свобода във Франция“ и че няма да играе никаква политическа или социална роля.

Източник: France 24    
Рифаат ал Асад Клането в Хама Сирия Смърт Хафез ал-Асад Башар ал Асад Изгнание Президентски амбиции Военни престъпления Корупция
Последвайте ни
Вдигат с 5% заплатите на държавните служители

Вдигат с 5% заплатите на държавните служители

„Искам незабавни преговори за Гренландия“- Доналд Тръмп пред лидерите на света

„Искам незабавни преговори за Гренландия“- Доналд Тръмп пред лидерите на света

МВнР изрази недоумение за обявената от Радев покана от Тръмп

МВнР изрази недоумение за обявената от Радев покана от Тръмп

Норвегия отказа на Тръмп

Норвегия отказа на Тръмп

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Ексклузивно

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Преди 5 часа
<p>Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци</p>
Ексклузивно

Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

Преди 5 часа
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
Ексклузивно

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Преди 9 часа
<p>Кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден днес

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ГДБОП задържа лекар за подкупи за ТЕЛК

ГДБОП задържа лекар за подкупи за ТЕЛК

България Преди 1 час

Задържаният е председател на състав на ТЕЛК

Разследват бивш високопоставен съветник на Зеленски

Разследват бивш високопоставен съветник на Зеленски

Свят Преди 1 час

По случая са идентифицирани общо девет заподозрени

.

Исторически пробив в Черно море: Държавата влиза в битката за собствен газ в блок „Хан Аспарух“

България Преди 1 час

Българският енергиен холдинг (БЕХ) става официален партньор в проучванията, гарантирайки енергийна независимост и милиардни приходи за хазната

Рюте: Европа всъщност трябва да е "щастлива", че Тръмп е на власт

Рюте: Европа всъщност трябва да е "щастлива", че Тръмп е на власт

Свят Преди 1 час

"Не съм популярен при вас сега, защото защитавам Доналд Тръмп", казва шефът на военния алианс НАТО, докато президентът на САЩ заплашва Гренландия

Ресторантьорка, убила дъщеря си с отровно вино, е потенциален сериен убиец

Ресторантьорка, убила дъщеря си с отровно вино, е потенциален сериен убиец

Свят Преди 1 час

Жената е е убила едната си дъщеря и е разболяла другото си дете и половинката му с отровено вино през ноември

Министърът на финансите на САЩ: Дания е незначителна

Министърът на финансите на САЩ: Дания е незначителна

Свят Преди 2 часа

Министърът на финансите на САЩ отхвърли опасенията, че Европа може да използва пазара на облигации, за да оказва натиск върху Вашингтон заради Гренландия

Пиян рецидивист потроши лифта в Боровец

Пиян рецидивист потроши лифта в Боровец

България Преди 2 часа

По случая е образувано досъдебно производство

Правителството одобри кандидатите за европейски прокурор от България

Правителството одобри кандидатите за европейски прокурор от България

България Преди 2 часа

Националната процедура по подбор премина през два етапа

Забравете чипса и сладоледа - истинските храни за добро настроение

Забравете чипса и сладоледа - истинските храни за добро настроение

Любопитно Преди 2 часа

Много от храните в този списък се считат за супер храни и имат ползи за здравето, които надхвърлят просто доброто настроение

Снимката е илюстративна

Край на „мадуровките“? Какво представляват новите машини-скенери, с които се предлага да гласуваме

България Преди 2 часа

Как работят оптичните четци, защо САЩ разчитат на тях и колко струва пренастройването на цялата изборна система?

<p>&quot;След 4 брутални години&quot;:&nbsp;Лена Бориславова няма да участва в парламентарните избори</p>

"След 4 брутални години": Лена Бориславова няма да участва в предстоящите предсрочни парламентарни избори

България Преди 2 часа

Решението беше обявено с публикация в официалната ѝ страница във Facebook

Държавата подписа споразумението за участие в проучването за нефт и газ в Черно море

Държавата подписа споразумението за участие в проучването за нефт и газ в Черно море

България Преди 2 часа

То беше сключено с компаниите „ОМВ Офшор България“ и NewMed

МС гласува пенсионната реформа, засягаща втория стълб

МС гласува пенсионната реформа, засягаща втория стълб

България Преди 3 часа

Основната цел на този законопроект е да защити интересите на осигурените лица, заяви Теменужка Петкова

България стартира важни проекти за модернизация и засилване на отбраната

България стартира важни проекти за модернизация и засилване на отбраната

България Преди 3 часа

Това съобщи министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов

.

Холестеролът под лупа: какво трябва да знаем

Любопитно Преди 3 часа

Слави Трифонов избухна: Гледате „юмрука на протеста“, а не виждате боклука

Слави Трифонов избухна: Гледате „юмрука на протеста“, а не виждате боклука

България Преди 3 часа

Лидерът на ИТН атакува ПП-ДБ: Някои се изживяват като лидери на протеста, но софиянци се срещат с боклука на кмета

Всичко от днес

От мрежата

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Умни, спокойни и лесни за обучение малки породи кучета

dogsandcats.bg
1

Суша и бури - новото нормално в климата

sinoptik.bg
1

Зимата временно отстъпва

sinoptik.bg

Папи Ханс изпя най-емоционалната си песен - "Ако случайно завали"

Edna.bg

Холестеролът под лупа: Какво трябва да знаем за него

Edna.bg

Локомотив София с първа победа в Анталия

Gong.bg

Изненадваща промяна в състава на ЦСКА

Gong.bg

Валежи и постепенно затопляне след ледени дни

Nova.bg

Тръмп в Давос: САЩ са икономическият двигател на планетата, Европа не върви в правилната посока

Nova.bg