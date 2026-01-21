Почина Рифаат ал-Асад, "касапинът от Хама“ на 88 години

Р ифаат ал-Асад, братът на покойния сирийски президент Хафез ал-Асад, известен от критиците като „касапина на Хама“ заради потушаването на ислямисткото въстание в града през 1982 г., преди неуспешно да се бори за власт и да отиде в изгнание, почина във вторник, съобщава France 24.

Той беше на 88 години. Починал е в Обединените арабски емирства, съобщиха два източника, запознати с кончината му.

Бивш армейски офицер, помогнал на Хафез ал-Асад да завземе властта при преврат през 1970 г. и да установи желязното си управление, Рифаат продължи да таи президентски амбиции през годините на изгнание, прекарани предимно във Франция. Той се завърна в Сирия през 2021 г., преди да избяга отново през 2024 г. след свалянето на племенника си, бившия президент Башар ал-Асад.

Когато Хафез почина през 2000 г., Рифаат възрази срещу прехвърлянето на властта на Башар и се обяви за легитимен наследник в това, което се оказа в крайна сметка беззъбо лидерско предизвикателство.

Той отново се намеси от чужбина през 2011 г., когато бунтът заля Сирия, призовавайки племенника си да се оттегли бързо, за да предотврати гражданска война. Но той също така отклони вината от Башар, приписвайки бунта срещу неговото управление на натрупване на грешки.

Повече от десетилетие по-късно Башар – все още на власт по това време – позволи на чичо си да се завърне у дома, помагайки му да избяга от затвор във Франция, където беше признат за виновен в придобиването на имущество за милиони евро, използвайки средства, отклонени от сирийската държава.

Когато Башар падна, Рифаат се опитал да избяга през руска авиобаза, но му било отказано влизане и в крайна сметка преминал в Ливан, пренесен през река на гърба на близък сътрудник, според един от източниците, който е бил пряко запознат с инцидента.

Кървавото нападение в Хама

Рифаат ал-Асад, по-малък брат на Хафез, е роден в село Кардаха в планински район близо до брега на Средиземно море, който е сърцето на малцинствената алауитска общност, към която принадлежи семейството.

Рифаат стана влиятелна фигура в режима на Асад след преврата през 1970 г. Той се ползваше с лоялността на елитни сили, които потушиха въстанието на Мюсюлманските братя в Хама през 1982 г., една от най-големите заплахи за Хафез ал-Асад по време на 30-годишното му управление.

Опустошителната триседмична атака, при която загинаха над 10 000 души, често е описвана като модел за това как Башар ще се справи с бунта срещу неговото управление около три десетилетия по-късно.

През 2022 г. независимата мониторингова група „Сирийска мрежа за правата на човека“ (SNHR), позовавайки се на информирани оценки, твърди, че в Хама са били убити между 30 000 и 40 000 цивилни.

През март 2024 г. прокуратурата на Швейцария заяви, че ще изправи Рифаат ал-Асад пред съд за военни престъпления и престъпления срещу човечеството заради действията му в Хама.

Според обвинителния акт на швейцарските прокурори, между 3000 и 60 000 души, предимно цивилни, са загинали при нападението в Хама. В отговор адвокатите на Рифаат заявиха в изявление, че той винаги е отричал каквото и да е участие в предполагаемите действия.

Искаше президентството

Неговата роля в потушаването на въстанието в Хама допълнително повиши позицията му в тази администрация.

В книгата си – „Асад: Борбата за Близкия изток“ – журналистът Патрик Сийл посочва победата над „Мюсюлманските братя“ като един от факторите, които са накарали висши фигури от режима да се обърнат към Рифаат, когато Хафез се разболява през 1983 г. и се опасяват, че няма да се възстанови.

На следващата година е назначен за вицепрезидент.

Докато Хафез все още не се чувствал добре, Рифаат започнал да настоява за промени в правителството и в Дамаск се появили плакати с него в униформа . Когато Асад се възстановил, той бил „изключително недоволен“, пише Сийл.

Съперничеството им кулминира през 1984 г., когато Рифаат нарежда на силите си да завземат контрола над ключови точки в Дамаск, заплашвайки с пълномащабен конфликт. Но Хафез разубеждава по-малкия си брат да се въздържи от конфронтация.

Рифаат напусна Сирия след неуспешния преврат.

Осъден на затвор във Франция

Утвърждавайки се като богат бизнесмен в Европа, той първоначално се установява в Женева, а по-късно се мести във Франция и Испания.

В по-късните си години той можеше да бъде видян да се разхожда с антураж от бодигардове в Пуерто Банус в Марбея, Южна Испания, където имаше и имот на брега на морето.

Но богатството му все по-често ставаше обект на разследвания за корупция.

През 2020 г. френски съд го призна за виновен в придобиването на френска собственост на стойност милиони евро, използвайки средства, отклонени от сирийската държава, и го осъди на четири години затвор.

Цялото му имущество във Франция, оценено по това време на стойност 100 милиона евро, е иззето, както и имот на стойност 29 милиона евро в Лондон.

Рифаат многократно отрече обвиненията.

Завръщането му в Сирия през 2021 г. не беше първото му завръщане у дома след неуспешния преврат: през 1992 г. той присъства на погребението на майка си.

Проправителствен вестник съобщи, че той се е завърнал през 2021 г., „за да предотврати лишаването му от свобода във Франция“ и че няма да играе никаква политическа или социална роля.