Държавата подписа споразумението за участие в проучването за нефт и газ в Черно море

То беше сключено с компаниите „ОМВ Офшор България“ и NewMed

21 януари 2026, 14:14
Край на „мадуровките“? Какво представляват новите машини-скенери, с които се предлага да гласуваме

МС гласува пенсионната реформа, засягаща втория стълб

България стартира важни проекти за модернизация и засилване на отбраната

Отпускат над 5 млн. евро за строеж на физкултурни салони, спортни площадки и ремонт на студентски общежития

Насрочиха дата за делото в Конституционния съд за оставката на Румен Радев

Президентът Румен Радев получи покана от президента на САЩ Доналд Тръмп да бъде представител на България в инициирания от американския президент Съвет за мир

МС приема предложение за изменение на Кодекса за социалното осигуряване

След бойкот заради заплати: Кметът на

С поразумение за участие на държавата чрез „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ) в проучването на нефт и природен газ в блок „Хан Аспарух“ в Черно море беше подписано в Министерския съвет в присъствието на премиера в оставка Росен Желязков и министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков.

Съгласно споразумението, сключено между БЕХ, „ОМВ Офшор България“ и „Нюмед Енерджи Балкан Лимитид“, БЕХ ще придобие 10% от правата за проучване на нефт и природен газ в блок „1-21 Хан Аспарух“, разположен в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Министър Жечо Станков посочи на церемонията по подписването, че това ще даде шанс за първи път в новата българска история българска компания да участва активно в дейности, свързани с търсене и проучване на нефт и газ на територията на страната.

Той обясни, че освен до 30% концесионна такса, която държавата ще има възможност да получава при евентуално откритие в дълбоко Черно море, БЕХ ще има възможност със своите инвестиции от 10% също да получава своите приходи във връзка с тази стратегическа инвестиция на територията на страната.

"Винаги съм твърдял, че най-евтиният газ е нашият собствен газ, българският газ. Затова в момента навлизане на БЕХ в този консорциум е изключително стратегическо, става въпрос за инвестиции в следващите два сондажа", каза Станков.

Той добави, че тези инвестиции дават перспектива за сигурност на доставките, за енергийна независимост, за допълнителни приходи в бюджета, които чрез справедливо разпределение на държавния бюджет ще стигат до всички български граждани.

На заседанието си миналата сряда, 14 януари, правителството в оставка прие решение за одобряване участието на БЕХ в реализацията на проекта за търсене и проучване на нефт и природен газ в площта "Блок 1-21 Хан Аспарух". С решението кабинетът разреши БЕХ да придобие по 5 процента от правата и задълженията на „ОМВ Офшор България“ и „Нюмед Енерджи Балкан Лимитид“, които проучват блока. В резултат на частичното прехвърляне двете дружества ще имат по 45 на сто от правата и задълженията по предоставеното разрешение за търсене и проучване, а БЕХ - 10 на сто.

