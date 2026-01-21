КЕВР започва извънредна проверка в „Топлофикация София“

С ъс заповед на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски енергийният регулатор започва извънредна проверка на „Топлофикация София“ ЕАД.

Проверката е назначена по сигнал на омбудсмана във връзка с аварийни спирания на отоплението и горещото водоснабдяване в столицата и се извършва на основание регулаторните правомощия на КЕВР по Закона за енергетиката и Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, съобщиха от КЕВР.

След сигнали за високи сметки: КЕВР с проверка в „Топлофикация-София“

В рамките на извънредната проверка, която ще се осъществи по документи и на място, проверяващият екип ще установи дали дружеството е нарушило издадените от Комисията лицензии за производство на топлинна енергия, за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, както и за пренос на топлинна енергия. Ще се проверява и спазването на изискванията на Закона за енергетиката и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

След приключване на проверката ще бъде изготвен констативен протокол и доклад, които ще бъдат разгледани на заседание на регулатора. При установяване на нарушения КЕВР ще приложи предвидените в закона административно-наказателни мерки с цел гарантиране на качеството на услугите за клиентите на столичното топлофикационно дружество.

Извънредна проверка в "Топлофикация - Перник"

От регулатора посочват, че при постъпване на сигнали за влошено качество на услугите КЕВР ще продължи активната си контролна дейност в защита на правата на потребителите. Комисията извършва както планови, така и извънредни проверки на лицензираните дружества, като при констатирано неизпълнение на задълженията им ще прилага действащата нормативна уредба и ще налага съответните санкции.

Вчера части от столицата бяха без парно и топла вода поради аварии.