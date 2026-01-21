България

Исторически пробив в Черно море: Държавата влиза в битката за собствен газ в блок „Хан Аспарух“

Българският енергиен холдинг (БЕХ) става официален партньор в проучванията, гарантирайки енергийна независимост и милиардни приходи за хазната

21 януари 2026, 15:40
Исторически пробив в Черно море: Държавата влиза в битката за собствен газ в блок „Хан Аспарух“
Източник: БГНЕС

Б ългария направи решителна крачка към реална енергийна независимост. Днес в Министерския съвет беше подписано историческо споразумение, с което държавата, чрез „Български енергиен холдинг“ (БЕХ), придобива 10% дял в проучванията за нефт и природен газ в стратегическия блок „1-21 Хан Аспарух“.

Защо това е стратегически обрат?

За първи път в новата история на страната, българска държавна компания ще бъде активен инвеститор, а не само пасивен наблюдател в търсенето на ресурси в собствената си акватория.

Директни приходи: Освен концесионната такса от 30%, БЕХ ще получава и 10% от нетните приходи при откритие.

Енергиен щит: Успех в „Хан Аспарух“ може да задоволи нуждите на България за 20 до 30 години напред.

Сигурност: Партньорството с енергийните гиганти „ОМВ Офшор България“ и „Нюмед Енерджи“ гарантира ноу-хау и мащабни инвестиции в следващите два дълбоководни сондажа.

„Най-евтиният газ е нашият собствен газ. Това е инвестиция в бъдещето, която ще стигне до всеки български гражданин чрез държавния бюджет“, подчерта енергийният министър Жечо Станков.

Инвеститорът „Държава“: Нов модел за икономически растеж

Премиерът Росен Желязков определи влизането на БЕХ в консорциума като „нов прочит на инвестиционните намерения на държавата“. Според него България вече няма да разчита само на внос, а ще развива конкурентоспособен добивен сектор с висока добавена стойност.

Как се разпределят дяловете сега?

ОМВ Офшор България: 45%

Нюмед Енерджи: 45%

БЕХ: 10%

Символика и оптимизъм: На крачка от откритието

Изпълнителният директор на БЕХ, Валентин Николов, отбеляза, че датата 21-ви януари и номерът на блока (Блок 21) носят символика за успех. Той подчерта, че това е win-win сделка, която дава сигурност на чуждестранните инвеститори и стратегически опит на българската страна.

Ръководителите на „ОМВ“ и „Нюмед“ изразиха увереност, че Черно море крие огромен потенциал, сочейки към вече откритите големи находища в съседните води на Румъния и Турция.

Следващата стъпка: Започване на реалните сондажни дейности, които могат да превърнат България от консуматор в ключов играч на енергийната карта на Европа.

Източник: БТА, Анелия Цветкова    
