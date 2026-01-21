Свят

Ресторантьорка, убила дъщеря си с отровно вино, е потенциален сериен убиец

Жената е е убила едната си дъщеря и е разболяла другото си дете и половинката му с отровено вино през ноември

21 януари 2026, 15:11
Ресторантьорка, убила дъщеря си с отровно вино, е потенциален сериен убиец
Източник: iStock/Getty Images

Р есторантьорка от Северна Каролина беше арестувана по две обвинения в убийство – едно за смъртта на собствената ѝ дъщеря, която тя е отровила на вечеря за Деня на благодарността, и друго за смъртта на мъж, загинал при пожар в къща преди близо 20 години.А разследващите разкриха, че задържаната може да е свързана с още мистериозни смъртни случаи по време на изслушването за нейната гаранция във вторник, 20 януари, предаде New York Post.

Гудрун Каспер-Лайненкугел, на 52 години, е убила едната си дъщеря и е разболяла другото си дете и половинката му с отровено вино през ноември, твърдят прокурорите по време на изслушването, според Fox Carolina.

Отрова в супата: Баба уби болната си дъщеря и тримата си внуци

Жертвата Лила Ливис е разделила отровената бутилка вино със сестра си и приятеля на сестра си по време на семейната вечеря за Деня на благодарността с 12 души. Останалите девет души на тържеството, включително Каспер-Лайненкугел, са се въздържали от виното, съобщи изданието.

И тримата се разболели малко след вечерята, а Ливис починала на 1 декември, според прокурорите и нейния некролог.

Шерифската служба на окръг Хендерсън започна разследване с подкрепата на Държавното бюро за разследване на Северна Каролина, проучвайки Каспер-Лайненкугел след странната смърт на Ливис.

Полицията е установила, че виното, което трите жертви са пили, е било подправено с ацетонитрил – безцветна течност, често срещана в литиевите батерии, която с течение на времето се превръща в цианид, свидетелстваха прокурорите.

Виновна! Жената, убила роднини с гъби, влиза в затвора

Преди Деня на благодарността Каспер-Лайненкугел е търсила в Google „Какво се случва, ако случайно погълна ацетонитрил“, според историята на търсенията ѝ.

По време на продължителното няколко месеца разследване на майката за смъртта на дъщеря ѝ, заместник-шерифите също така са открили доказателства, които според тях свързват Каспер-Лайненкугел с неразкритото убийство на Майкъл Шмид, който е загинал при пожар в къща през 2007 г.

Държавните прокурори отбелязаха, че Каспер-Лайненкугел е била свързана и с други неуточнени смъртни случаи, които все още се разследват, според местната станция. Подробности за случаите не бяха разкрити.

Гудрун Каспер-Лайненкугел, местна жителка на Хендерсънвил, притежаваше и управляваше вече затворен ресторант в Ашвил, Северна Каролина, който тя бе оформила по подобие на пъбовете, в които е израснала в Германия.

В профил от 2016 г. в местното издание "Mountain Xpress", Каспер-Лайненкугел твърди, че е открила шест ресторанта и бара в САЩ, плюс пералня. Тя каза пред изданието, че нейното разширено семейство също управлява пивоварната "Leinenkugel Brewing Company" в Уисконсин.

Бившата собственичка на ресторант е обвинена по две точки за убийство от първа степен, две точки за опит за убийство и три точки за разпространение на определени храни и напитки, забранени от закона, според Държавното бюро за разследване на Северна Каролина.

Тя е била лишена от право на гаранция по време на изслушването ѝ във вторник, съобщи Fox Carolina. Щатът предупреди, че може да бъде осъдена на смърт.

Властите в Северна Каролина в момента настояват за възобновяване на смъртното наказание чрез „Закона на Ирина“, кръстен на украинската бежанка, която беше намушкана до смърт от шизофреничен рецидивист.

Законът конкретно цели разширяване на методите, които държавата може да използва, включително смърт чрез разстрел и електрически стол. Съгласно настоящите закони, осъдените на смърт могат да бъдат екзекутирани само чрез смъртоносна инжекция.

Източник: New York Post    
Убийство Отравяне Ден на благодарността Северна Каролина Гудрун Каспер-Лайненкугел Ацетонитрил Неразкрити смъртни случаи Ресторантьорка Смъртно наказание Убийство на дъщеря
Последвайте ни

По темата

Обрат по делото

Обрат по делото "Сияна": Вещото лице Станимир Карапетков се оттегля от процеса

Доналд Тръмп кацна в Швейцария

Доналд Тръмп кацна в Швейцария

"След 4 брутални години": Лена Бориславова няма да участва в предстоящите предсрочни парламентарни избори

Папи Ханс изпя най-емоционалната си песен – „Ако случайно завали“

Папи Ханс изпя най-емоционалната си песен – „Ако случайно завали“

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Шокиращите цифри зад Porsche Cayenne Electric

Шокиращите цифри зад Porsche Cayenne Electric

carmarket.bg
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Ексклузивно

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Преди 3 часа
<p>Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци</p>
Ексклузивно

Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

Преди 4 часа
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
Ексклузивно

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Преди 7 часа
<p>Кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден днес

Преди 7 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Министърът на финансите на САЩ: Дания е незначителна

Министърът на финансите на САЩ: Дания е незначителна

Свят Преди 32 минути

Министърът на финансите на САЩ отхвърли опасенията, че Европа може да използва пазара на облигации, за да оказва натиск върху Вашингтон заради Гренландия

Пиян рецидивист потроши лифта в Боровец

Пиян рецидивист потроши лифта в Боровец

България Преди 39 минути

По случая е образувано досъдебно производство

Забравете чипса и сладоледа - истинските храни за добро настроение

Забравете чипса и сладоледа - истинските храни за добро настроение

Любопитно Преди 1 час

Много от храните в този списък се считат за супер храни и имат ползи за здравето, които надхвърлят просто доброто настроение

Снимката е илюстративна

Край на „мадуровките“? Какво представляват новите машини-скенери, с които се предлага да гласуваме

България Преди 1 час

Как работят оптичните четци, защо САЩ разчитат на тях и колко струва пренастройването на цялата изборна система?

Държавата подписа споразумението за участие в проучването за нефт и газ в Черно море

Държавата подписа споразумението за участие в проучването за нефт и газ в Черно море

България Преди 1 час

То беше сключено с компаниите „ОМВ Офшор България“ и NewMed

МС гласува пенсионната реформа, засягаща втория стълб

МС гласува пенсионната реформа, засягаща втория стълб

България Преди 1 час

Основната цел на този законопроект е да защити интересите на осигурените лица, заяви Теменужка Петкова

България стартира важни проекти за модернизация и засилване на отбраната

България стартира важни проекти за модернизация и засилване на отбраната

България Преди 1 час

Това съобщи министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов

.

Холестеролът под лупа: какво трябва да знаем

Любопитно Преди 1 час

Слави Трифонов избухна: Гледате „юмрука на протеста“, а не виждате боклука

Слави Трифонов избухна: Гледате „юмрука на протеста“, а не виждате боклука

България Преди 1 час

Лидерът на ИТН атакува ПП-ДБ: Някои се изживяват като лидери на протеста, но софиянци се срещат с боклука на кмета

<p>Отпускат над 5 млн. евро за строеж на физкултурни салони и ремонт на студентски общежития</p>

Отпускат над 5 млн. евро за строеж на физкултурни салони, спортни площадки и ремонт на студентски общежития

България Преди 2 часа

Това съобщи на брифинг министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев

Кейти Пери и Джъстин Трюдо

Кейти Пери и Джъстин Трюдо взривиха Давос

Любопитно Преди 2 часа

Кейти Пери и Джъстин Трюдо покориха Давос! Ръка за ръка, новата „властна двойка“ на света обяви края на познатата ни стабилност. Какво разказа бившият премиер за срещата им в Монреал и защо бившият съпруг на Кейти се подигра с избора ѝ?

Бела Хадид критикува Dolce & Gabbana заради "расизъм, сексизъм и фанатизъм"

Бела Хадид критикува Dolce & Gabbana заради "расизъм, сексизъм и фанатизъм"

Любопитно Преди 2 часа

„Шокирана съм, че хората все още подкрепят тази компания, това е срамно“, написа Хадид

<p>Насрочиха дата за делото в КС за оставката на Румен Радев</p>

Насрочиха дата за делото в Конституционния съд за оставката на Румен Радев

България Преди 2 часа

Докладчик по него е съдия Павлина Панова

Снимката е архивна

Президентът Румен Радев получи покана от президента на САЩ Доналд Тръмп да бъде представител на България в инициирания от американския президент Съвет за мир

България Преди 2 часа

Американският президент разчита на София за решаване на конфликта в Газа; български дипломат поема ключов пост в организацията

Дженифър Лопес даде пари на бездомен мъж след скандала с Glambot

Дженифър Лопес даде пари на бездомен мъж след скандала с Glambot

Любопитно Преди 2 часа

56-годишната актриса, която наскоро беше критикувана за поведение си, беше забелязана в Лос Анджелис да дава пари на неназован минувач

Аштън Къчър призна истината: Къпят ли се с Мила Кунис?

Аштън Къчър призна истината: Къпят ли се с Мила Кунис?

Любопитно Преди 3 часа

Четири години след като той и съпругата му, Мила Кунис, бяха подложени на критики, актьорът говори отровено за хигиената си

Всичко от днес

От мрежата

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Как да избера ветеринарен лекар за котката ми

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Дейвид Бекъм след публичния разрив със сина си: Децата правят грешки

Edna.bg

Дженифър Лопес зарадва бездомник с дарение, той й праща въздушни целувки

Edna.bg

Почина френски халф, играл за Реал Мадрид и Барселона

Gong.bg

Разкъсаха брата на Джуд Белингам от критики

Gong.bg

Конституционният съд определи дата за делото за оставката на Румен Радев

Nova.bg

Тръмп покани Румен Радев да представлява България в Съвета за мир

Nova.bg