Ресторантьорка, убила дъщеря си с отровно вино, е потенциален сериен убиец

Р есторантьорка от Северна Каролина беше арестувана по две обвинения в убийство – едно за смъртта на собствената ѝ дъщеря, която тя е отровила на вечеря за Деня на благодарността, и друго за смъртта на мъж, загинал при пожар в къща преди близо 20 години.А разследващите разкриха, че задържаната може да е свързана с още мистериозни смъртни случаи по време на изслушването за нейната гаранция във вторник, 20 януари, предаде New York Post.

Гудрун Каспер-Лайненкугел, на 52 години, е убила едната си дъщеря и е разболяла другото си дете и половинката му с отровено вино през ноември, твърдят прокурорите по време на изслушването, според Fox Carolina.

Жертвата Лила Ливис е разделила отровената бутилка вино със сестра си и приятеля на сестра си по време на семейната вечеря за Деня на благодарността с 12 души. Останалите девет души на тържеството, включително Каспер-Лайненкугел, са се въздържали от виното, съобщи изданието.

И тримата се разболели малко след вечерята, а Ливис починала на 1 декември, според прокурорите и нейния некролог.

Шерифската служба на окръг Хендерсън започна разследване с подкрепата на Държавното бюро за разследване на Северна Каролина, проучвайки Каспер-Лайненкугел след странната смърт на Ливис.

Полицията е установила, че виното, което трите жертви са пили, е било подправено с ацетонитрил – безцветна течност, често срещана в литиевите батерии, която с течение на времето се превръща в цианид, свидетелстваха прокурорите.

Преди Деня на благодарността Каспер-Лайненкугел е търсила в Google „Какво се случва, ако случайно погълна ацетонитрил“, според историята на търсенията ѝ.

По време на продължителното няколко месеца разследване на майката за смъртта на дъщеря ѝ, заместник-шерифите също така са открили доказателства, които според тях свързват Каспер-Лайненкугел с неразкритото убийство на Майкъл Шмид, който е загинал при пожар в къща през 2007 г.

Държавните прокурори отбелязаха, че Каспер-Лайненкугел е била свързана и с други неуточнени смъртни случаи, които все още се разследват, според местната станция. Подробности за случаите не бяха разкрити.

Гудрун Каспер-Лайненкугел, местна жителка на Хендерсънвил, притежаваше и управляваше вече затворен ресторант в Ашвил, Северна Каролина, който тя бе оформила по подобие на пъбовете, в които е израснала в Германия.

В профил от 2016 г. в местното издание "Mountain Xpress", Каспер-Лайненкугел твърди, че е открила шест ресторанта и бара в САЩ, плюс пералня. Тя каза пред изданието, че нейното разширено семейство също управлява пивоварната "Leinenkugel Brewing Company" в Уисконсин.

Бившата собственичка на ресторант е обвинена по две точки за убийство от първа степен, две точки за опит за убийство и три точки за разпространение на определени храни и напитки, забранени от закона, според Държавното бюро за разследване на Северна Каролина.

Тя е била лишена от право на гаранция по време на изслушването ѝ във вторник, съобщи Fox Carolina. Щатът предупреди, че може да бъде осъдена на смърт.

Властите в Северна Каролина в момента настояват за възобновяване на смъртното наказание чрез „Закона на Ирина“, кръстен на украинската бежанка, която беше намушкана до смърт от шизофреничен рецидивист.

Законът конкретно цели разширяване на методите, които държавата може да използва, включително смърт чрез разстрел и електрически стол. Съгласно настоящите закони, осъдените на смърт могат да бъдат екзекутирани само чрез смъртоносна инжекция.