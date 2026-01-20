Режимът в Анкара поиска имунитета на лидера на опозицията Йозгюр Йозел и още 10 депутати

Т урските власти започнаха наказателна процедура срещу 10 опозиционни депутати, включително и срещу лидера на основната опозиционна Републиканска народна партия /РНП/ Йозгюр Йозел, съобщи в. "Биргюн".

Исканията за сваляне на депутатските имунитети са подадени от президентството и вече са изпратени в парламентарна комисия. Те са насочени към депутати от четири опозиционни партии, сред които Йозгюр Йозел, който ръководи Републиканската народна партия, други известни депутати от тази формация като Али Махир Башарир и Йозгюр Карабат, заместник-председателят на партията İYİ (Добро) Турхан Чомез, депутати от прокюрдската Партия за народно равенство и демокрация (DEM) Везир Джошкун Парлак и Йозгюл Саки и депутатът от Работническата партия на Турция (TİP) Ахмет Шик.

Турските депутати без имунитет при съдебни дела

Подробности за обвиненията, посочени в исканията, не са оповестени публично. Йозел е изправен пред четири отделни искания за сваляне на имунитета му, докато депутатът от партията İYİ (Добро) Лютфю Тюрккан е изправен пред две.

Съгласно турската конституция, депутатите са защитени от съдебно преследване, докато са на поста си, освен ако парламентът не гласува за сваляне на имунитета им. Процедура, която според опозицията, все по-често се използва срещу критиците на правителството.

Ето как Ердоган се разправя с опозицията в Турция

Подобни искания за сваляне на имунитета на опозиционните депутати са подавани многократно през последните години, като парламентът е одобрил някои от тях, проправяйки пътя за съдебни преследвания. Депутати от прокюрдски партии често са мишена на подобни случаи, а някои от тях бяха хвърлени в затвора или отстранени от длъжност, след като имунитетът им бе свален.

Заради критики срещу Ердоган: Разследват лидера на турската опозиция

Репресиите срещу РНП рязко се увеличиха след убедителната победа на партията на местните избори през март 2024 г., когато тя отново спечели Истанбул, Анкара и други големи градове и получи подкрепата в най-големия дял от националния вот за първи път от десетилетия.

16 кметове от PНП в момента са в затвора, включително и кметът на Истанбул Екрем Имамоглу.