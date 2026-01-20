Свят

Режимът в Анкара поиска имунитета на лидера на опозицията Йозгюр Йозел и още 10 депутати

20 януари 2026, 07:51
Режимът в Анкара поиска имунитета на лидера на опозицията Йозгюр Йозел и още 10 депутати
Източник: iStock Photos/Getty Images

Т урските власти започнаха наказателна процедура срещу 10 опозиционни депутати, включително и срещу лидера на основната опозиционна Републиканска народна партия /РНП/ Йозгюр Йозел, съобщи в. "Биргюн".

Исканията за сваляне на депутатските имунитети са подадени от президентството и вече са изпратени в парламентарна комисия. Те са насочени към депутати от четири опозиционни партии, сред които Йозгюр Йозел, който ръководи Републиканската народна партия, други известни депутати от тази формация като Али Махир Башарир и Йозгюр Карабат, заместник-председателят на партията İYİ (Добро) Турхан Чомез, депутати от прокюрдската Партия за народно равенство и демокрация (DEM) Везир Джошкун Парлак и Йозгюл Саки и депутатът от Работническата партия на Турция (TİP) Ахмет Шик.

Турските депутати без имунитет при съдебни дела

Подробности за обвиненията, посочени в исканията, не са оповестени публично. Йозел е изправен пред четири отделни искания за сваляне на имунитета му, докато депутатът от партията İYİ (Добро) Лютфю Тюрккан е изправен пред две.

Съгласно турската конституция, депутатите са защитени от съдебно преследване, докато са на поста си, освен ако парламентът не гласува за сваляне на имунитета им. Процедура, която според опозицията, все по-често се използва срещу критиците на правителството.

Ето как Ердоган се разправя с опозицията в Турция

Подобни искания за сваляне на имунитета на опозиционните депутати са подавани многократно през последните години, като парламентът е одобрил някои от тях, проправяйки пътя за съдебни преследвания. Депутати от прокюрдски партии често са мишена на подобни случаи, а някои от тях бяха хвърлени в затвора или отстранени от длъжност, след като имунитетът им бе свален.

Заради критики срещу Ердоган: Разследват лидера на турската опозиция

Репресиите срещу РНП рязко се увеличиха след убедителната победа на партията на местните избори през март 2024 г., когато тя отново спечели Истанбул, Анкара и други големи градове и получи подкрепата в най-големия дял от националния вот за първи път от десетилетия.

16 кметове от PНП в момента са в затвора, включително и кметът на Истанбул Екрем Имамоглу.

Източник: БГНЕС    
Очаква се президентът Румен Радев да депозира оставката си пред КС

Очаква се президентът Румен Радев да депозира оставката си пред КС

Празник е! Имен ден имат...

Празник е! Имен ден имат...

След тежък побой в

След тежък побой в "Люлин": Мъж се бори за живота си (ВИДЕО)

Зрелищна гледка: Полярно сияние озари Европа, включително и България (ВИДЕО)

Зрелищна гледка: Полярно сияние озари Европа, включително и България (ВИДЕО)

Крие ли рискове новата система за изплащане на допълнителна пенсия

Крие ли рискове новата система за изплащане на допълнителна пенсия

10 явни знака, че кучето ви е уплашено

10 явни знака, че кучето ви е уплашено

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 1 час
Кой празнува имен ден днес
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 час
"Тръмп не е добре дошъл в тук"
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл в тук"

Преди 1 час
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 1 час
