Резервният: Хари пристигна сам на коронацията на Чарлз III

Х ерцогът на Съсекс Хари се присъедини сам към другите кралски особи в Уестминстърското абатство за коронацията на баща си, крал Чарлз III, съобщи ВВС.

Принц Хари изглеждаше спокоен, когато пристигна в абатството и беше видян да разговаря с братовчедките си принцеса Беатрис и принцеса Юджийн.

Смята се, че това е първият път, когато той вижда семейството си след излизането на противоречивите му мемоари "Резервен".

Той пристигна в Лондон в петък, но според съобщенията ще се върне в САЩ след церемонията за рождения ден на сина си.

Принц Арчи остана в Лос Анджелис с майка си, херцогинята на Съсекс, където ще отпразнува своя четвърти рожден ден.

Източник каза на американското издание Page Six, че принц Хари възнамерява да положи „всички усилия, за да се върне навреме за рождения ден на Арчи“.

Когато влезе в абатството, облечен в сутрешен костюм и с медали, принцът изглеждаше спокоен и беше видян да се усмихва на гостите, докато вървеше по пътеката на абатството, преди да разговаря с няколко членове на семейството.

