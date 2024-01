Рекордна височина: Какво се строи в Дубай? (СНИМКИ)

Д убай ще добави още една висока фигура към своя силует. Кулата Aeternitas, която беше официално представена на събитие миналата седмица, ще бъде най-високата жилищна часовникова кула в света с височина 450 метра - повече от четири пъти по-висока от лондонския Биг Бен и само с 22 метра по-малко от най-високата жилищна сграда в света - Central Park Tower в Ню Йорк.

Предвидена да се превърне във втората по височина часовникова кула в света (след Кралската часовникова кула в Мекка, Саудитска Арабия), кулата Aeternitas е резултат от партньорството между базирания в Дубай предприемач в областта на недвижимите имоти London Gate и швейцарския производител на луксозни часовници Franck Muller.

London Gate закупува парцела в Дубай Марина, на който вече има наченки на недовършена 106-етажна структура - и знае, че монументалните размери на кулата се нуждаят от забележителна фасада, казва Том Хил, координатор за връзки с медиите на предприемача.

"Смятаме, че часовникът ще се вижда от шест километра разстояние заради височината на сградата", казва Хил и добавя, че циферблатът ще бъде огромен - 40 метра висок и 30 метра широк.

"Искахме да направим нещо различно, което не е правено досега в Дубай", казва Хил.

Една вечна кула

Жилищната кула се състои от 649 жилища, като в нея има смесица от апартаменти с една до три спални, в допълнение към вили и двуетажни имения.

Благодарение на услугите на домакин, консиерж и 24-часов камериер и портиер обитателите ще имат достъп до услуги и съоръжения, подобни на хотелските, но с уединението и комфорта на дома.

Споделените удобства варират от здравни съоръжения, включващи фитнес зала, игрище за падел, спа център, студио за йога и плувен басейн, до пространства за изкуство и култура като кино, музикална зала и библиотека.

Проектът ще бъде предаден на жителите през 2027 г., съобщават от London Gate.

Името на кулата означава "вечност" на латински и е вдъхновено от колекцията часовници Franck Muller Aeternitas - един от най-сложните дизайни на марката, който включва "вечен календар", казва Ерол Балиян, управляващ директор на Franck Muller в Близкия изток и Африка.

Dubai Unveils Aeternitas: World's Tallest Residential Clock Tower Set to Redefine Luxury Living #DubaiRealEstate #LuxuryLiving #TallestTower #Aeternitas #NewsNowNation



Dubai is set to have the tallest residential clock tower in the world, as announced by the developers of the… pic.twitter.com/CBuyXsB8gc — NewsNowNation (@NewsNowNation) December 8, 2023

Швейцарският производител на часовници вижда стъпката си в областта на недвижимите имоти като ход, който ще спомогне за създаването на паметник, който "отразява иновациите, майсторството на изработката и вечната елегантност на марката", каза Балиян.

Освен поразителния циферблат (вдъхновен от колекцията Long Island на Franck Muller в стил арт деко, която има неправилни смачкани и разтеглени цифри в правоъгълен корпус), производителят на часовници ще влее своя дизайнерски дух в цялата резиденция, каза Балиян.

Той подчертава луксозните материали като матирани и полирани метали, които ще контрастират с мраморни повърхности, текстурирани тъкани и смели цветове. Междувременно във фоайето и рецепцията характерният продълговат циферблат на часовника Curvex на марката е представен с извити стени, арки и овални мебели.

"Вниманието към детайла е от първостепенно значение, като щателно изработените дограми и внимателно подредените осветление и мебели гарантират изискана атмосфера", казва Балиян.

𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐤 𝐌𝐮𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐀𝐞𝐭𝐞𝐫𝐧𝐢𝐭𝐚𝐬 ✨



The Franck Muller Aeternitas Tower at Dubai Marina emerges as a symbol of timeless elegance in the world developed by London Gate. #hofarealestate #franckmulleraeternitas #luxurylifestyle #properties #realtors #homes #dubai pic.twitter.com/xJy4Fl6HO3 — Hofa Real Estate (@hofa_real_uae) January 20, 2024

Процъфтяващ пазар

Кулата Aeternitas е част от една нарастваща тенденция в Дубай. Луксозните имоти в емирството са в подем, а марковите резиденции - сътрудничество между дизайнерски марки и строителни предприемачи - набират популярност.

Към октомври 2023 г. в града има 51 завършени проекта, като според Savills Research тази цифра се очаква да се удвои до 2030 г. През изминалата година жилищни проекти обявиха марки като модната къща на Карл Лагерфелд, автомобилния производител Mercedes-Benz и хотелиерите 25Hours.

Миналата седмица London Gate започна първия етап от продажбите си, като цената на апартаментите с една спалня започва от 1,6 млн. дирхама (435 600 долара).

"Имаме невероятен интерес от старта на проекта", казва Хил, като добавя, че през първите два дни London Gate е продал около 30% от първоначалния 30-етажен проект, включително всички налични апартаменти с една спалня.

Хил вярва, че един от факторите, които стимулират интереса, е местоположението на кулата в Дубай Марина, където има недостиг на терени за застрояване, като добавя, че "емблематична кула" като Aeternitas е първият подобен проект, който пробива в района през последните няколко години.

Forget choosing between city buzz and beach bliss. Aeternitas puts you at the heart of it all. Stroll the vibrant Marina boardwalk, sip cocktails with the Palm Jumeirah as your backdrop, or tee off at Montgomerie Golf Club Dubai - all within minutes of your doorstep. pic.twitter.com/JB0lH0Q5dy — One Broker Group (@onebrokergroup) January 24, 2024

Въпреки че това е първият брандиран проект на London Gate за резиденции, той няма да е последният, каза Хил, като добави, че компанията ще обяви следващото си брандирано партньорство до края на първото тримесечие на тази година.

Като бързо развиващ се пазар, имотите в Дубай често се продават извън плана, като купувачите чакат с години, за да видят покупката си. Именно тук марковите жилища осигуряват допълнително ниво на сигурност, особено за чуждестранните купувачи - каза Хил.

"Когато имате толкова световноизвестна марка като Franck Muller например [...], вие сте спокойни, че ще ви бъде предаден продукт от световна класа", добави той.