"Рейв бебе": Бременна жена роди преждевременно на концерт на DJ Zedd

К ристина Селис се забавлявала по време на концерта на диджей Zedd на Electric Daisy Carnival в Лас Вегас, когато 29-годишната бременна жена почувствала „случайна болка“.

„Чувствах, че нещо не е както трябва. Забелязах, че нещо не е наред и трябваше да напусна“, спомня си Кристина Селис. Тя присъствала за пети път на EDC, най-големият фестивал за електронна денс музика в Северна Америка.

След като се срещнала с медицинския персонал на място, Селис била информирана, че изпитва преждевременни родилни болки, въпреки че терминът ѝ бил след още „шест до осем седмици“, казва тя пред Yahoo Life.

След като получила бързата диагноза, Селис заедно с приятеля си Джонатан Гарсия била преместена в болница - и в рамките на "10 или 15 минути" след пристигането им се родила дъщеря им.

Те я кръстили Иззабела Дейзи Гарсия, като допълнителното "з" в първото ѝ име е в чест на любимия диджей на Селис - Zedd. Второто име, което Селис казва, че е идея на Джонатан, е избрано заради фестивала, който съдържа Дейзи в името си.

Когато Кристина Селис се събудила на следващата сутрин с Иззабела в ръка, споделила публикация в Twitter, в която обявила, че е родила „щастливо и здраво“ бебе.

Thank you @PasqualeRotella was able to enjoy 1 1/2 days of @EDC_LasVegas. Went into early labor during @Zedd set on Saturday and had to leave. Had a beautiful baby girl 👶🏽🎀 She’s a premie but is doing amazing. She wanted to have fun with us at the festival 🤣 sad we are…