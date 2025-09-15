Свят

Американски военни с изненадващо посещение в Беларус

Те наблюдаваха военните маневри с Русия

Обновена преди 1 час / 15 септември 2025, 14:06
Американски военни с изненадващо посещение в Беларус
Източник: iStock photos/Getty images

А мерикански военнослужещи наблюдаваха съвместните военни маневри на Русия и Беларус.

Беларуският министър на отбраната Виктор Хренин от своя страна заяви, че те могат да наблюдават "всичко, което ги интересува", предаде Ройтерс. 

Русия и Беларус започнаха в петък учението "Запад-2025" на фона на напрежението с НАТО и два дни след като Полша свали руски дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство. 

Присъствието на американци в Беларус бе определено от министъра на отбраната като "изненадващо".

"Кой би могъл да предположи как ще започва всеки следващ ден от учението "Запад-2025?", каза той в изявление по повод присъствието им заедно с представители от общо 23 страни, сред които и две страни членки на НАТО – Унгария и Турция. 

Министерството публикува видеозапис, на който се виждат двама американски войници в униформа, които благодарят на Хренин за поканата и се здрависват с него. 

"Ще ви покажем всичко, което ви интересува. Каквото искате. Може да отидете и да видите, да говорите с хората", каза министърът, който отказа да говори пред репортери. 

Присъствието на американски военнослужещи е поредният знак за сближаване между Вашингтон и Беларус, близък съюзник на Русия, който позволи на Москва да използва територията му за нахлуването на войски в Украйна през 2022 г. 

Джон Коул, представител на Тръмп, бе в Минск миналата седмица за преговори с беларуския лидер Александър Лукашенко, който се съгласи да освободи 52 затворници, сред които журналисти и политически опоненти. 

В замяна САЩ отмениха санкциите срещу беларуската национална авиокомпания "Белавия", като ѝ позволиха да обслужва и купува компоненти за флотa си, който включва самолети "Боинг".

Тръмп иска да отвори отново американското посолство в Беларус в близко бъдеще, да нормализира отношенията и да възстанови икономическите и търговските връзки, каза Коул.

Тръмп, който се опитва да посредничи за прекратяване на войната в Украйна, поддържа по-тесни връзки с Лукашенко, който редовно провежда разговори с Путин. Миналата седмица Тръмп изпрати на Лукашенко приятелско писмо, подписано на ръка, чрез Коул.

ЕК увери, че следи за възможни заплахи за сигурността от съвместното учение "Запад" на Русия и Беларус

 

"Следим внимателно учението "Запад" в Беларус, призоваваме отново Москва и Минск да спазват изискванията за предварително предупреждение за военни действия, продължаваме подготовката за възможни заплахи за сигурността от това учение", каза говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси.

Той отбеляза, че комисията продължава работата по следващите санкции срещу Русия заради войната в Украйна. "Още не сме представили предложението на Съвета на ЕС, работата продължава и очакваме да бъдем готови съвсем скоро", добави говорителят.

По неговите думи ЕС съгласува налаганите санкции със своите партньори и отбеляза важността на съвместни действия със САЩ. Той поясни, че ЕС се стреми да прекрати вноса на руски изкопаеми горива дори по-рано от предвиденото на фона на призива на президента на САЩ Доналд Тръмп страните от НАТО да спрат да купуват петрол от Русия. "Насочихме се към прекратяване на този внос от началото на войната в Украйна. Нашата оценка сочи, че наложените досега европейски санкции действат, има икономически доказателства. Подготвяме още по-строги мерки", каза говорителят.

Той съобщи, че ЕК предстои да предложи нов подход за издаването на визи за пътуване до държавите от Шенген, което се очаква да засегне руските граждани.

Говорителят представи данни, според които през 2019 г. ЕС е издал 4 млн. визи за руснаци, докато през миналата година броят е спаднал до 541 хиляди.

Източник: Анелия Пенкова, Николай Желязков - БТА    
САЩ военни Беларус Русия
