Разпитаха ректора на Белградския университет, подозират го в злоупотреба

Р екторът на Белградския университет Владан Джокич беше разпитан на 18 април в рамките на процедура за криминално престъпление "злоупотреба със служебно положение".

Той е един от ректорите, които подкрепиха исканията на студентите, които чрез блокади на факултети и протести в цяла Сърбия търсят отговорност за трагедията в Нови Сад.

Скандал в Сърбия: Обвинен в сексуален тормоз оглави образователното министерство

Джокич се отзова на призива на полицията, а няколко хиляди граждани се събраха пред сградата на Дирекцията на криминалната полиция в Нови Белград в негова подкрепа, съобщи телевизия N1.

След два часа и половина разпит Джокич каза на събралите се студенти, преподаватели и граждани, които го приветстваха с аплодисменти, че жалбата срещу него е „жалба срещу цялата академична общност“.

Той подчерта, че по време на полицейския разпит е отрекъл престъплението, в което е обвинен, и допълни, че предишния ден е получил призовка да се яви в полицията по повод подадена срещу него наказателна жалба.

Today in #Serbia, the Rector of the University of Belgrade, Vladan Đokić, was brought in for police questioning after a criminal complaint—just for standing with students risking arrest and violence to protest a system of lies, fear, and brutality. 1/2 pic.twitter.com/RhPVBOFr3u