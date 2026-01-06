Почина бодибилдърката Джейн Трка, която изигра госпожица Ман в „Страшен филм"

П рофесионалната културистка Джейн Трка, която изигра госпожица Ман във филма „Страшен филм“, е починала, след като е била намерена безжизнена в кухнята на дома си в Сан Диего, Калифорния. Тя е била открита от своя приятелка, която отишла в жилището ѝ, за да провери как е, след като Трка не отговаряла на многобройни телефонни обаждания, съобщава New York Post.

Синът на Трка е заявил пред TMZ, че тя е починала на 12 декември на 62-годишна възраст. По думите му тя не е имала известни предишни медицински състояния. Съдебният лекар на окръг Сан Диего е потвърдил смъртта ѝ, но към момента не е посочена причината за нея.

Джейн Трка е била културистка през 80-те години на миналия век, а първата си актьорска роля получава във филма „Страшен филм“ през 2000 г. Тя се появява в редица фитнес списания, сред които MuscleMag International и Women's Physique World. Има участия и в телевизионните предавания „The Drew Carey Show“ и „Whose Line is it Anyway?“, а в по-късен етап от кариерата си работи като брокер на недвижими имоти в Южна Калифорния.