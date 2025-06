Пътнически самолет претърпя инцидент в Гърция

П ътнически самолет, изпълняващ полет от Великобритания, се удари в бариера на пистата на гръцко летище и повреди крилото си, след като претърпя "силна турбуленция" по време на полета, съобщава Daily Mail.

Полетът от Лондон се сблъска с бариера на пистата след кацане на международното летище в Каламата, като инцидентът доведе до сериозно увреждане на крилото на самолета тип Boeing 737.

Ryanair 737 MAX 8-200 damages its winglet after colliding with a fence while taxiing at Kalamata International Airport in Greece.



A spokesperson for Ryanair told media that Flight FR6080 had landed safely but as it was taxiing, 'the wing tip came in contact with a fence at… pic.twitter.com/jkYYTBo7su