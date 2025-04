Разкриха как изглежда мистериозният портрет на Тръмп, подарен от Путин

П рез март руският президент Владимир Путин подари на Доналд Тръмп мистериозен портрет на американския лидер. Картината беше връчена чрез приближения на Тръмп Стив Виткоф, който в интервю с водещия на подкаста Тъкър Карлсън я определи като „красив портрет“ от „водещ руски художник“. Виткоф добави, че Тръмп е бил „очевидно трогнат“ от жеста. До този момент обаче детайли за самия портрет не бяха публично разкрити, съобщи CNN.

Сега художникът, създал това поръчано от Кремъл произведение, предостави изключителен поглед върху картината пред CNN. Според информацията, потвърдена от Кремъл, авторът е Никас Сафронов – един от най-известните съвременни художници в Русия. Творбата изобразява Тръмп, който вдига юмрук на сцената след като оцелявa при неуспешния опит за убийство на митинга си в Бътлър, Пенсилвания, през юли 2024 г.

„За мен беше важно да покажа кръвта, белега и смелостта му по време на покушението срещу живота му. Той не се пречупи, не се уплаши, а вдигна ръка, за да покаже, че е едно с Америка и ще си върне онова, което заслужава“, споделя Сафронов пред CNN в Москва.

BREAKING: Putin’s gifted portrait to President Trump has been revealed. pic.twitter.com/MkApNJHpgG