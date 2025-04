Мелания Тръмп блести със стил на великденското търкаляне на яйца

М елания Тръмп демонстрира своя безупречен стил в понеделник по време на ежегодното търкаляне на великденски яйца в Белия дом. Бившият модел се появи облечена в елегантен бежов тренчкот, който подчертаваше стройната ѝ фигура.

Тренчкотът беше стегнат на кръста, а визията ѝ беше допълнена от зелени обувки на висок ток, които придаваха завършеност на изискания ѝ тоалет.

Today’s Easter Egg Roll was filled with family, joy, and tradition - a beautiful reminder that when we come together with open hearts, love and harmony truly shine. The White House’s South Lawn came to life and created cherished memories which will last for generations. pic.twitter.com/9rkuwT7g53