Расте броят на жертвите и ранените след американските удари по пристанище в Йемен

Й еменските бунтовници хуси заявиха днес, че загиналите в резултат на американските удари срещу петролното пристанище Рас Иса са вече 74, а ранените - 171, предаде Асошиейтед Прес, като се позова на здравното министерство в столицата Сана.

Това е най-смъртоносната атака от американската кампания на въздушни удари, започнала на 15 март по нареждане на президента Доналд Тръмп.

„Целта на тези удари бе да бъде ограничена икономическата мощ на хусите, които продължават да експлоатират и да причиняват голяма болка на своите сънародници“, се казва в публикация в „Екс“ на американското Централно командване. То отказа да коментира информацията за цивилни жертви, отбелязва АП.

US bombing attacks on Yemen’s Ras Isa oil port have killed dozens of people, according to Houthi-affiliated media. The strikes are some of the deadliest since the US launched a bombing campaign on March 15. pic.twitter.com/rzE3rNPer5