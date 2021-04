Рап звездата Ди Ем Екс е в болница след предполагаема свръхдоза

Р апърът Ди Ем Екс, известен още като Дарк Мен Екс, е откаран в сериозно състояние в болница в Ню Йорк след сърдечен удар, причинен от вероятна свръхдоза наркотици, предаде "Ройтерс", като се позова на изданията "Билборд" и "Ти Ем Зет".

