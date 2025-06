Politico: Ракетната аритметика не е в полза на Украйна

„Вероятно най-лошият ден в историята на руските военновъздушни сили.“ Така украинската армия описа поредицата си от атаки с дронове срещу руски летища в неделя — несъмнено въодушевена от мащаба и обхвата на едновременните удари, които може да са извадили от строя над 40 стратегически бомбардировача.

Това припомня Джейми Детмър за Politico Europe.

Твърдението беше смело — и не напълно точно. На 22 юни 1941 г., в първия ден от инвазията на Нацистка Германия в Съветския съюз, германският Луфтвафе унищожава поне 1200, а според някои оценки и до 2000 съветски самолета.

Въпреки преувеличението от страна на Украйна, неделята наистина бе тежък ден за руската армия. Това бе и мощен отговор на ужасяващите ракетни и дронови атаки, които Кремъл нанесе по украински градове миналата седмица — удари, които предизвикаха дори възмущението на бившия американски президент Доналд Тръмп. Той наруши обичайната си склонност да дава предимство на руския си колега и го обвини, че е „напълно полудял“, пише Детмър.

Но ще се превърне ли тази контраатака в нещо повече от оперативно значим въздушен удар — макар и дълбоко унизителен за Кремъл, който очевидно е вбесен от отказа на Украйна да се държи като победена страна?

Миналата седмица Русия изстреля 472 дрона при нощна атака срещу Украйна, като едновременно с това нанесе смъртоносен ракетен удар по център за военно обучение. Броят на дроновете представлява най-високата стойност за една нощ от началото на войната, надминавайки предишния рекорд от 355 през май. Украинските военни командири очакваха това увеличение на въздушните удари. Както посочи Unpacked през март, Русия се готвеше за масирано увеличение на атаките с дронове и ракети, удвоявайки усилията си да изтощи намаляващите запаси от ракети за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" в Украйна, посочва авторът на Politico.

Русия изстреля междуконтинентална балистична ракета срещу Украйна

При положение че почти няма шанс за значително попълнение от страна на Вашингтон, Кремъл отлично съзнава, че ключови украински градове и гражданска инфраструктура стават все по-уязвими. И очевидно възнамерява да се възползва максимално от това, опитвайки се — както винаги — да сломи волята на Украйна за съпротива, пише Джейми Детмър.

Затова и дръзката контраатака в неделя бе добре дошъл тласък за морала, случила се в навечерието на безрезултатните мирни преговори в Истанбул, където украинската делегация предложи пълно и условно прекратяване на огъня, а Русия отново отказа, докато не бъдат решени „коренните причини за конфликта“, припомня Детмър.

Контраударът бе най-сложната операция, която Украйна е провеждала досега. Наречена „Паяжина“, операцията засегна десетки руски бомбардировачи, паркирани на различни летища, хиляди километри от фронтовата линия — поразени едновременно, пише авторът.

The missile math just isn’t in Ukraine’s favor - POLITICO https://t.co/geYq3VwWTJ