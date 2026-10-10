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NYP: Рафинерията на „Лукойл“ в България влиза в сделка за милиарди с подкрепата на Тръмп

​Консорциумът на милиардера Тод Боули е подкрепян от администрацията на Доналд Тръмп. Другият голям кандидат, Carlyle, вече се оттегли от надпреварата

Василена Василева Василена Василева

10 октомври 2026, 14:49
NYP: Рафинерията на „Лукойл“ в България влиза в сделка за милиарди с подкрепата на Тръмп
Източник: БГНЕС

А мериканската администрация на президента Доналд Тръмп подкрепя план за придобиване на международните активи на руския петролен концерн „Лукойл“, който може да донесе милиарди долари в американската хазна. В сделката са включени рафинериите на компанията в България, Румъния и Нидерландия, съобщава американският вестник „Ню Йорк пост“, позовавайки се на правителствен източник.

Консорциумът е ръководен от американския инвеститор Тод Боули и включва Американската корпорация за финансиране на международното развитие (DFC). Международните активи на „Лукойл“ се оценяват на около 20 млрд. долара.

Според изданието планът предвижда придобиването на нефтени находища в Азия, Европа, Африка и Северна Америка, както и на трите рафинерии. Комбинираният производствен капацитет на рафинериите е около 350 000 барела дневно.

  • Каква е ролята на САЩ в сделката

Според „Ню Йорк пост“ участието на DFC цели да осигури политическа подкрепа и увереност на частните инвеститори, а не непременно да предостави първоначалното финансиране. Предвижда се печалбите от сделката да бъдат насочени към американската хазна.

В проекта участват и представители на държави от Персийския залив, включително Обединените арабски емирства и Катар. Според източници на изданието международното участие е важно за постигането на споразумение.

Структурата на сделката трябва да предотврати пряк достъп на Русия до средствата, докато американските санкции са в сила. Според публикацията парите биха били държани в международни сметки, до които Москва няма достъп. Окончателните финансови условия обаче не са обявени.

Миналия месец британският вестник „Файненшъл таймс“ съобщи, че Боули е получил подкрепа от американското правителство и влиятелни представители от Персийския залив, свързани със семейството на Тръмп, за участието си в наддаването за активите.

  • Carlyle се оттегли от надпреварата

Американската инвестиционна компания Carlyle, която също беше сред кандидатите за международните активи на „Лукойл“, вече не участва активно в опитите за придобиването им. Това съобщи агенция Ройтерс на 9 октомври, позовавайки се на представител на компанията.

През януари Carlyle беше постигнала споразумение за покупка на активите, без тези в Казахстан. Сделката обаче зависеше от получаването на необходимите регулаторни разрешения. Според информацията на Ройтерс компанията е прекратила активните си усилия за придобиването, без да посочи причина.

Така предложението на консорциума на Боули остава сред вариантите за продажба на международния бизнес на руския концерн. Това не означава, че сделката е финализирана или че придобиването е получило всички необходими одобрения.

  • Защо международните активи на „Лукойл“ се продават

„Лукойл“ обяви намерението си да продаде международните си активи след налагането на американски санкции заради руската война срещу Украйна.

Сред активите е и рафинерията в България, собственост на дружеството Lukoil International. Американските власти удължиха срока на лиценза, който позволява преговори и сключване на условни споразумения за продажбата, до 22 октомври.

Според „Ню Йорк пост“ възстановяването на работата на рафинериите би могло да увеличи предлагането на горива и да подпомогне енергийната сигурност на съюзниците на САЩ. Реалният ефект ще зависи от условията на евентуалната сделка и от това кога активите ще могат да работят при нов собственик.

Редактор: Василена Василева
Източник: New York Post, Reuters    
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