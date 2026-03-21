Свят

Почина бившият директор на ФБР Робърт Мълър, който разследваше Тръмп

21 март 2026, 21:33
Почина бившият директор на ФБР Робърт Мълър, който разследваше Тръмп
Източник: AP/БТА

Б ившият директор на ФБР Робърт Мълър, който разследваше предполагаемата руска намеса в президентските избори в САЩ през 2016 г., почина на възраст 81 години, предаде „Асошиейтед Прес“.

„С дълбока тъга съобщаваме, че Боб почина“ вчера вечерта, се казва в изявление на семейството му, публикувано днес.

Какво научихме от разследването на Мълър

„Семейството му моли да се зачита правото им на личен живот“, добавят близките му.

Почти веднага след като става директор на ФБР Мълър се заема с преустройството на мисията на бюрото, за да отговори на нуждите на правоприлагането през XXI век, посочва АП.

Той започва 12-годишния си мандат само една седмица преди атаките от 11 септември 2001 г. и служи през мандатите на президенти от двете основни американски политически партии. Той е номиниран за поста от президента републиканец Джордж Буш.

Катастрофалната терористична атака мигновено променя основния приоритет на бюрото от разкриването на вътрешни престъпления към предотвратяването на тероризма.

Уволненият директор на ФБР: Имаше руска намеса

По-късно Мълър е специален разследващ, отговарящ за разследването на връзките между Русия и предизборната кампания на Доналд Тръмп през 2016 година. 

„Робърт Мълър току-що почина. Добре, радвам се, че е мъртъв“, написа Тръмп в социалните мрежи по повод кончината на бившия директор на ФБР. „Вече няма да може да навреди на невинни хора!“, добави президентът.

ФБР към момента не е отговорило на запитване за коментар, отбелязва АП.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Робърт Мълър
