Радио "Свободна Европа" прекрати дейността си в Унгария

У нгарската секция на Радио "Свободна Европа" прекрати дейността си днес, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп прекрати финансирането ѝ, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

В съобщението, в което унгарската секция на "Свободна Европа" обяви края на дейността си се посочва още, че "медията е работила с отдаденост, за да предостави най-добрата журналистика и обективна информация на унгарските читатели." "Благодарим за доверието, интереса и подкрепата, които получихме от нашата публика", завършва съобщението, като медията пояснява, че статиите ѝ все още ще са достъпни онлайн.

Yet another #Hungarian newspaper has been shut down for political reasons. Radio Free Europe ceases operations in Hungary.



Media landscape is shrinking rapidly, leaving my colleagues jobless and society without crucial, credible information one more timehttps://t.co/jrSYffeQ3p — Viktória Serdült (@viktoriaserdult) November 20, 2025

Затварянето на унгарската "Свободна Европа" се появява в момент, когато американската президентска администрация значително съкрати средствата за международни медии, като например Радио "Свободна Европа" и "Гласът на Америка", както и обществените медии Пи Би Си и Ен Пи Ар.

Кандидатката за сенатор от щата Аризона Кари Лейк, която беше назначена от Тръмп за старши съветник в Американската агенция за глобални медии, информира Конгреса в официално писмо, че Агенцията спира финансирането на "Свободна Европа" поради факта, че нейната дейност в Унгария "не съвпада с националните интереси на САЩ", и че "подкопава" външната политика на Тръмп.

Два дена по-късно Лейк написа в социалната мрежа "Екс", че "глобалистите са повече от добре дошли да изразяват омразата си спрямо нашия съюзник Виктор Орбан. Това, което не им е позволено да правят обаче, е да използват парите на данъкоплатците, за да дестабилизират унгарската държава с програми на "Свободна Европа". Ние слагаме край на това."

Откакто се завърна на власт през 2010 г. Орбан, който е съюзник на Тръмп, изгради масивна "проправителствена медийна машина" в Унгария, а дейността на многобройни независими вестници и медии беше прекратена или подчинена на лица с тесни връзки с правителството, отбелязва АП.

Според международната неправителствена организация "Репортери без граници" Орбан е използвал изкупуването на независими медии от олигарси, за да ги подчини на "нарежданията на партията си". "Репортери без граници" смятат, че ФИДЕС вече контролира 80% от всички ресурси на медийния пазар в Унгария.