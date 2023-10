Първи сняг натрупа в американския щат Северна Дакота (СНИМКИ)

П овече от 30 сантиметра сняг затрупа части от американския щат Северна Дакота от вчера насам, когато първият за сезона студен зимен фронт в региона премина през Скалистите планини към северните равнини, забави движението на автомобилите, предизвика пътни инциденти и разочарова някои фермери, които все още имат неприбрана реколта, предаде Асошиейтед прес.

Snow rugby anyone? 🏉❄️ Winter has arrived in North Dakota with he heaviest snow continuing throughout the night into Thursday. #NDwx pic.twitter.com/nryV2x3L1P

Според Националната метеорологична служба бурята е изсипала до 30 сантиметра сняг южно от град Дикинсън. 28 сантиметра сняг са паднали в северозападния ъгъл на щата, а в други райони снежната покривка е 20 сантиметра, каза Мат Джонсън, метеоролог от Националната метеорологична служба в щатската столица град Бисмарк.

„Е, определено това е зима“, каза Каролин Джапи, отговорник по справяне с извънредни ситуации в щатския окръг Макензи.

"Почти не виждаш нещо друго освен белота. Това просто е плашещо", каза служителката.

Очаква се втората вълна на бурята да засегне централната и югозападната част на Северна Дакота, като най-обилният сняг беше прогнозиран в края на вчерашния ден.

Snow piles up in North Dakota as region's first major snowstorm of the season moves eastward. Click on the image below to read more ↓ https://t.co/hwq5A3JD7P