Първата орбитална ракета, изстреляна от Европа, се разби в морето

П ървата орбитална ракета, изстреляна от континентална Европа, излетя от Норвегия в неделя, но се разби в морето и се взриви 40 секунди по-късно, съобщи Sky News.

Безпилотната ракета „Спектър“ излетя от арктическия космодрум „Андоея“ в неделя в 12,30 ч. местно време, след което бе прекратена по-малко от минута по-късно.

Германската компания Isar Aerospace, която построи ракетата, предупреди, че изстрелването може да приключи преждевременно. Тя твърди, че въпреки краткия си полет е предоставила обширни данни, от които екипът ѝ може да се поучи.

„Първият ни изпитателен полет отговори на всички наши очаквания, постигайки голям успех. Имахме чисто излитане, 30 секунди полет и дори успяхме да валидираме нашата система за прекратяване на полета“, заяви Даниел Мецлер, главен изпълнителен директор и съосновател на Isar Aerospace.

„Спектър“ е двустепенна ракета-носител, специално проектирана за извеждане в орбита на малки и средни спътници.

Първият ѝ полет имаше за цел да постави началото на изстрелването на сателити от Европа.

Няколко европейски държави, включително Обединеното кралство и Швеция, заявиха, че искат да бъдат активен участник в разрастващия се пазар на търговски космически мисии.

Сред големите световни компании, които вече са напред в играта за изстрелване на сателити, са SpaceX на Илон Мъск, която изстрелва от САЩ, и френската компания ArianeGroup, съвместно предприятие между Airbus и Safran, което използва космодрума в южноамериканската Френска Гвиана.

