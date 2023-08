Първа жертва при горските пожари в Калифорния

Г орските пожари, бушуващи до границата между щатите Калифорния и Орегон, отнеха живота на един човек, изпепелиха най-малко девет жилища и предизвикаха заповеди за евакуация на стотици жители, съобщи в. "Лос Анджелис таймс".

Огнената стихия изпепели най-малко 11 616 акра и към вчерашния ден бе овладяна на 4%, съобщи Калифорнийският департамент по горско стопанство и противопожарна защита.

Пожарите бяха предизвикани от сравнително сухи гръмотевични бури в района на Националната гора Кламат на 14 август.

Друга група от горски пожари, бушуващи в района на Националната зона за отдих "Смит Ривър", изпепелиха най-малко 47 277 акра и не са локализирани.

Въпреки че в голяма част от Калифорния зимата беше изключително влажна, в района, където горят пожарите, валежите бяха под средното ниво, поради което растителността беше необичайно суха и податлива на пожари.

Огнен ад: Излязъл от контрол горски пожар премина от Калифорния в Невада

Междувременно от Ситуационния център на Министерството на външните работи (МВнР) предупреждават българските граждани да не пътуват в района на пожарите в американските щати Калифорния и Орегон, освен в случаи когато това е неотложно.).

Поради опасното приближаване на огъня до населени местности са издадени и частични заповеди за евакуация в двете засегнати области Дел Норте, Калифорния, и Джозефин, Орегон, с обща популация от по-малко от 120 000 човека. Съобщава се за затворени пътни артерии, от които и основна магистрала в района – „U.S. Highway 199“. По-малките затворени пътни артерии са „County road 316“, „Shelly Creek“, „County Road 315 Holiday Mine“, „County Road 311“, „Old Gasquet Toll Road“ и „County Road 305 Weimer Road“.

