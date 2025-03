Приключи телефонният разговор между Путин и Тръмп

П резидентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин проведоха телефонен разговор. Той идва на фона на опитите двамата да договорят прекратяване на войната в Украйна, както и да рестартират отношенията между Вашингтон и Москва.

Това е първият разговор между Тръмп и Путин след мирните преговори между американски и украински официални лица преди седмица в Саудитска Арабия.

Разговорът започна в 16 ч. българско време и приключи около 18:30 ч., стана ясно от изявление на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.

Телефонният разговор между двамата беше потвърден по-рано днес от високопоставен служител на Белия дом.

В X заместник-ръководителят на администрацията на Белия дом Дан Скавино заяви, че Тръмп „в момента“ разговаря с Путин, като разговорът е започнал в 10:00 ч. местно време (16:00 ч. българско време).

Happening Now—President Trump is currently in the Oval Office speaking with President Vladimir Putin of Russia since 10:00amEDT. The call is going well, and still in progress.