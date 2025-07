Путин на срещата на БРИКС: Либералният модел на глобализация е остарял

Р уският президент Владимир Путин заяви на започналата днес среща на високо равнище на страните от БРИКС, че либералният модел на глобализация е остарял, предаде Ройтерс.

Включвайки се в откриването на форума чрез видеовръзка, Путин призова също държавите от БРИКС да засилят сътрудничеството си в редица области, като природните ресурси, логистиката, търговията и финансите.

"Промяната в световния икономически модел продължава да набира скорост. Всичко показва, че моделът на либералната глобализация е на изживяване. Центърът на стопанската дейност се измества към развиващите се пазари, което предизвиква мощна вълна на растеж, включително в страните от БРИКС", заяви руският президент, цитиран от ТАСС.

"Еднополюсната система на международните отношения, която обслужваше интересите на т. нар. златен милиард, отива в миналото. И тя бива заменена от един по-справедлив многополюсен свят", каза още Путин и допълни: "В света настъпват кардинални промени".

Руският държавен глава подчерта, че по отношение на икономическите показатели БРИКС значително превъзхожда редица други обединения от държави, включително Г-7, където съвкупният брутен вътрешен продукт е с една четвърт по-нисък според данните за 2025 г.

