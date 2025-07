Бразилският президент откри срещата на БРИКС, призова за мир в Украйна

В сички участници в конфликта в Украйна трябва да задълбочат прекия диалог за намиране на мирно решение и установяване на траен мир, заяви бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва при откриването днес на срещата на върха на БРИКС в Рио де Жанейро, предаде ТАСС.

