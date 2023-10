Путин и Нетаняху обдъждат ситуацията в Газа

Р уският президент Владимир Путин ще разговаря с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху, палестинския лидер Махмуд Абас и египетския президент Абдел Фатах ас Сиси, съобщи негов помощник, предаде АФП.

Путин: Израел има право да се защитава, Палестина трябва да бъде създадена

Съветникът на Кремъл по външната политика Юрий Ушаков, цитиран от руските агенции, също заяви, че Путин вече е разговарял със сирийския си колега Башар Асад и иранския президент Ебрахим Раиси по-рано в понеделник.

President Vladimir Putin 🇷🇺will be speaking with Israel’s President Benjamin Netanyahu 🇮🇱 & Palestine’s President Abbas 🇵🇸today, will discuss ongoing conflict in Gaza



Earlier, Putin held a call with leader of Iran 🇮🇷 Raisi on the matter. pic.twitter.com/iXqPikNVC7