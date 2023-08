Путин: Човекът и неговите мотиви - какво знаем за руския диктатор

З ащо Владимир Путин толкова се страхува да не бъде убит? И какво ще стане с него, ако загуби войната?

Владимир Путин е човекът, който върна войната в Европа, като изпрати танковете си в Украйна на 24 февруари миналата година.

Малко се знае за действията на Кремъл и за душевното състояние на Путин - за неговите граждани той е символът на Русия, а на своите съратници в Кремъл той предлага начин да се вкопчат във властта и богатството, посочва Sky News.

В блога на Sky Nwes на живо от Украйна тази седмица са провели поредица от разговори, синтезирани в осем части, задавайки въпроси на експерти за това какви са мотивите на руския президент.

Ето какво казаха те:

Първа част: Как ранният живот на Путин повлия на кариерата му?

Владимир Путин израснал в руините на следвоенния Ленинград - сега известен като Санкт Петербург - и от малък бил част от уличните банди.

Детството му било „сравнително тежко“, което го карало „постоянно да търси сигурност“ заради възприятието му за света и „колко опасен и несигурен може да бъде животът“, каза Марк Галеоти, главен директор на Mayak Intelligence и старши сътрудник в Royal United Институт за услуги (RUSI), пред SKY News.

Искал да се присъедини към „най-голямата банда в града“ и след като напуснал университета, се присъединил към КГБ - службата за сигурност на тогавашния Съветски съюз.

Младият Путин бил описан от Филип Шорт, журналист и автор на „Путин: Живот и времена“, като „скъсан“ и „млад хулиган макар и не толкова голям, колкото по-късно стана“.

Дори като млад той „никога не издаваше много за себе си или за това, което мисли“, казва Шорт - черти, които е запазил в своето президентство, пише в своя анализ Sky News.

„Той всъщност беше доста интелигентен и изненадваше съучениците си с начина, по който разбираше идеите на руски писатели като Гогол“, каза авторът.

Тогава имал и склонността към поемане на "огромни рискове".

„Когато порасна, той осъзна това и го компенсира с изключителна предпазливост“, казва Шорт.

Но разбира се, има и големи изключения към това правило - не на последно място войната в Украйна, в която той сега е "лично ангажиран", посочва Sky News.

Част втора: Как падането на Съветския съюз повлия на Путин?

Съветският съюз - съставен от 15 републики, включително Русия, Украйна и Беларус - някога бил най-голямата нация в света, заемаща почти една шеста от земната повърхност.

Когато се разпаднал през 1991 г., това бил голям шок за живеещите в съюза.

„Това беше огромен преход, през който на хората в повечето страни по света не им се налага да преминават. От това да бъдеш част от суперсила, която има огромен политически и геополитически обхват, до това да осъзнаеш, че си бил част от Русия“, казва Шорт.

„За руснаците това означаваше, че много от предположенията, с които са израснали, сега са неверни“, казва той.

„Беше изключително трудно - наистина ужасен период, през който трябваше да преминат през 90-те години“, обяснява Шорт.

Д-р Алън Мендоса, основател и изпълнителен директор на Обществото на Хенри Джаксън, каза, че това "очевидно значително се е отразило [на Путин]".

„Не съм сигурен дали Путин непременно е вярвал в комунизма, но е вярвал в системата, това беше очевидно“, казва той пред Sky News.

Путин, който вероятно искал да си проправи път нагоре в КГБ, видял стремежите си "разкъсани", каза д-р Мендоса.

Станал свидетел на "хаоса" на 90-те години в Русия, през последните 20 години той се опитва да възстанови "изгубената империя".

Д-р Мендоса добави, че усещането на Владимир Путин за руски национализъм и империализъм - отразено във възгледа му за украинците не като за „истински хора“ – може да се проследи чак до „тази травма от изгубения Съветски съюз“.

Част трета: Защо Путин толкова се страхува да не бъде убит?

Появиха се многократни съобщения, че Владимир Путин се страхува от убийство - и е трудно да се каже доколко това е някаква параноя и основавали се на доказателства, пише Sky News.

„Мисля, че след като човек е бил на власт толкова години, колкото Путин, естественото му състояние е това на параноя“, казва д-р Мендоса.

Той добавя: „Може да се забележи по това, че обикновено не се знае къде е даденият човек и по време на срещи с хора между тях има големи разстояния. Очевидно има усещането, че хората се опитват да го хванат - това е в ума му."

„И вероятно някои хора наистина искат да го хванат. След 25 години на върха вие наистина трупате врагове по пътя си - но част от тях са въображаеми.“

Професор Дейвид Луис, експерт по глобална политика в университета в Ексетър, смята, че причините могат да се потърсят и по-назад.

„Путин винаги е имал силно чувство на несигурност, може би произтичащо от неговия опит в КГБ, както и от разпадането на СССР“, казва той, пред Sky News.

Руският президент вярва, че мисията му е да „прекъсне господството на Запада в международната политика и да „направи Русия велика отново“ - така че „не е изненадващо“, че вярва, че западните служби за сигурност, украинското разузнаване и руските му съперници кроят заговор срещу него, анализира Sky News.

„Това може и да е неизбежният резултат от това да бъдеш абсолютен владетел на една доста канибалистична система“, казва Галеоти.

„Путин насърчава подчинените си да се състезават един срещу друг. И мисля, че това е така отчасти, защото той възприема това за естествения ред, по който нещата се случват.“

Четвърта част: Интересува ли го Путин какво мислят обикновените руснаци?

За Галеоти има две причини, поради които Владимир Путин се интересува как изглежда пред руските граждани.

"Г-н Путин ясно мисли за историческото си наследство и как ще бъде запомнен от бъдещите поколения", казва той.

Но също така, на по-прагматично ниво, "най-успешните полицейски държави са тези, в които контролираните не осъзнават или дори подкрепят режимите, които ги експлоатират".

„За руснаците има два образа на Путин - и това се отразява във факта, че рейтингът му на одобрение е около 80%, докато рейтингът му на доверие клони към 30%“, каза той пред Sky News.

Тогава защо руснаците биха одобрили някого, на когото нямат доверие?

„Единият е на Путин - иконата на Русия, което се превръща в обобщен образ... Ако хората бъдат попитани дали одобряват Путин, въпросът сякаш е дали одобрявате или не Русия.“

„Вторият образ е на политика Путин, човешкото същество и мисля, че това е, което се отразява в рейтинга на доверието.“

Все пак Галеоти казва, че все по-голямо е усещането, че "срокът на годност" на Путин е дошъл и може би дори си е отишъл.

„Спомням си последния път, когато пътувах до Русия, преди да ми забранят и чух хората да го наричат „старецът“.

Сър Андрю Ууд, бивш британски посланик в Русия, казва, че има известно ниво на апатия от страна на руснаците.

„Те предпочитат да не мислят за това, феномен, който е доста типичен. Ако разгледате начина, по който гледат назад към времената на Сталин и на Съветския съюз, има най-различни неща, за които те предпочитат да не мислят“, каза той, в интервю за Sky News.

Сър Андрю добави: „Начинът, по който [Путин] го описва като време на триумф, Русия била велика, спечелили войната през 1945 г. и те възприемат това абсолютно добре. И да, това доказва, че те са велики хора, но "те не мислят за броя на убитите в лагерите, за убити на бойното поле. Те не обичат да мислят за тези неща, защото е твърде болезнено."

Част пета: Какво мисли за него близкият кръг на Путин в Кремъл?

Това може да е труден въпрос за отговаряне дори за тези, които са изучавали Русия в продължение на много години.

Сър Андрю каза, че една от основните характеристики на г-н Путин е „да говори с възможно най-малко хора“, което означава, че има малко хора в Кремъл и още по-малко в близкия кръг около него.

Джон Форман, който наскоро бил аташе по отбраната на Великобритания в Москва, каза, че хората в близкото му обкръжение са заедно от 25 до 30 години.

Русия има "много различно разбиране за сила", основано на "личността, приятелствата и старите, устойчиви взаимоотношения", казва той.

„Тези решения се вземат от момчета, които са ходили заедно на училище, общували са помежду си, тренирали са джудо заедно и така нататък.“

Форман продължава: „Всички те знаят, че разчитат на Путин за властта и богатствата, до които имат достъп. Така че, когато имат мнение за Путин, те никога не биха го изразили публично, когато знаят какви биха били последствията от това да се противопоставят един на друг и да бъдат определени за нелоялни."

„Те не са "глупави хора" и са наясно какво се случва с войната, но на този етап са преценили, че е по-добре да се придържате към този, когото познават, отколкото да рискуват смяна на ръководството и да се изправят пред загубата на позициите и вероятно животите им“, казва той пред Sky News.

Професор Люис е съгласен, че близкото обкръжение на Путин може да загуби „изключително много“, ако той бъде свален от власт.

Но той също така смята, че много от хората около Путин споделят неговия мироглед - като някои заемат дори по-крайна позиция - вярвайки, че Западът е "враждебна сила", която "използва ситуацията в Украйна като причина, за да атакува Русия".

Сър Андрю вярва, че близкото обкръжение на Путин сега се фокусира основно върху войната, като повечето от институциите, които обикновено съставляват правителство, вече са премахнати.

„В началото той наистина имаше правителство. Имаше хора, които можеха да го съветват за икономиката“, каза той.

Но тези с местна власт из цяла Русия „всички бяха ефективно премахнати“, така че решенията, които Путин взема сега, „се основават до голяма степен на това, в което той вярва“, казва сър Андрю за Sky News.

Шеста част: Защо Путин би се срещнал с Пригожин на чай, след като го обяви за „предател“?

Руската частна група наемници "Вагнер", водена от своя основател Евгений Пригожин, организира краткотраен бунт срещу военните лидери на Москва през юни.

Скоро след това се оказа, че Пригожин - когото Путин нарече „предател“ - е отишъл на чай с руския президент.

А миналия месец той се появи на среща на върха между Русия и африканските лидери. И така, какво става?

„Срещата има повече смисъл, ако възприемате Русия на Путин като подобна на мафиотска организация“, казва професор Луис, в интервю за Sky News.

„Няма върховенство на закона, а само неофициални споразумения между съперничещи си групи, с посредничеството на Путин като вид кръстник.“

Той каза, че би имало смисъл Путин да наруши „неофициална договорка“, за да запази Пригожин жив, както и част от силите на "Вагнер" непокътнати, но да ги държи под контрола на Кремъл, за да могат да изпълняват поръчките на Москва в части от Африка и на други места.

Шорт, автор и журналист, е съгласен, че г-н Путин „все още има роля“ за Пригожин, поне засега.

Той казва, че когато г-н Путин бил заместник-кмет на Санкт Петербург, той „си имал работа с престъпници като Пригожин и е намерил начини да се справи с тях, както и начини да ги използва“.

„Системата, която той е изградил като президент, разчита на противопоставянето на една фракция срещу друга, една група срещу друга, така че никоя група да не може да стане прекалено силна и да застраши централната власт“, добавя Шорт.

Форман казва, че руският президент изглеждал "обезпокоен" и "разстроен", по времето когато се състоял бунтът.

Но срещата на Пригожин с г-н Путин е била като на военачалник, който „коленичи пред господаря си, молейки за прошка и обещавайки своята лоялност“.

Все пак изглежда, че бъдещите перспективи на Пригожин по-скоро висят на косъм.

„Той има силни врагове, Пригожин, и това, което се случва с него в средносрочен план, според мен е различно от това, което се случва с него в краткосрочен план“, казва Форман.

Професор Луис добавя: „Във всеки случай Пригожин не бива да се отпуска твърде много. Кариерата на Путин предполага, че той твърдо вярва в старата поговорка - че отмъщението е ястие, което най-добре се сервира студено.“

Седма част: Ще отстъпи ли някога Путин в Украйна?

„Митът за силната власт (на Путин) беше опетнен с повече от 500 дни война, но това съвсем не означава, че той ще отстъпи“, коментира Форман за Sky News.

„Все още смятам, че той е изцяло потопен в мисията си. Мисля, че я че намира много историческа... като част от личното му наследство“, каза той.

Форман казва, че руският президент е наясно с последствията лично за него, ако се провали в Украйна и следователно "няма цена, която (Русия) да не е готова да плати".

Путин смята Запада за "изключително слаб", казва Форман, така че според него ще е необходимо Русия да бъде победена на бойното поле, за да се изтеглят войските на Москва.

„Мисля, че единствената надежда за Русия е украинците да успеят да изгонят руснаците, въпреки че това изглежда малко вероятно тази година“, казва той.

Д-р Мендоса, основател и изпълнителен директор на Обществото на Хенри Джаксън, каза, че Путин също е наясно с историческия контекст.

Последният съветски лидер, който залагал толкова високи залози бил Никита Хрушчов по време на кубинската ракетна криза - 13-дневен сблъсък между САЩ и Русия, смятан за най-близкото до ядрен Армагедон събитие, пред което светът бил изправен.

Д-р Мендоса допълни, че същият въпрос е бил поставен по време на онази криза: "Може ли Хрушчов да отстъпи?"

„И той се оттегли, но, разбира се, след това беше отстранен от власт.“

Следователно е възможно Владимир Путин да отстъпи, но д-р Мендоса казва: "Той е напълно наясно със сравнението с Хрушчов."

И добавя: „След като по същество е заложил работата живота си за спечелването на тази война, би било много трудно да се види как [Путин] отстъпва и оцелява след последствията.“

Част осма: Какво ще стане с Путин, ако загуби войната в Украйна?

Струва си да припомним, че Русия е окупирала части от украинска територия, в Крим и в района на Донбас, от 2014 г.

Въпреки че целта на Украйна е да си върне цялата територия, завзета от Русия оттогава - не само областите, окупирани след инвазията през 2022 г. - военни анализатори смятат, че това ще бъде изключително трудно за постигане.

Затова е трудно да се каже кога точно Русия е "загубила" войната.

„Русия губи войната само когато Путин реши. Дори ако украинската армия нанесе голямо поражение на руските войски и ги принуди да се изтеглят от по-голямата част от украинската територия, Русия все още може да се бие в Крим и Донбас и да продължи да атакува украински градове с ракети", казва професор Луис, пред Sky News.

„Мощната пропагандна машина на Русия ще се опита да продаде поражението като победа.“

Шорт коментира, че руският президент ще може да претендира за победа, ако Москва успее да удържи нещо повече от това, което имаше в началото на инвазията през 2022 г.

Той казва, че руският президент ще използва това срещу Запада, който подкрепя Украйна, за да каже: „Всички те подкрепиха Украйна и ние все пак успяхме да получим повече, отколкото имахме преди. Те не успяха да ни спрат."

Но професор Луис каза, че ако Украйна успее да запази територията си от преди 2022 г., доверието в Путин ще бъде „сериозно накърнено“ и руските политически елити „могат да решат, че Путин е станал пасивен и ще потърсят промяна“.

„Може да се появи крайно десен военен режим, който да търси реванш за поражението на Русия“, казва той.

„Но по-вероятно е Путин да бъде заменен от фигура от сегашното му обкръжение, която да търси сделка със Запада и прекратяване на войната.“

„Всички сценарии са в ход, включително период на хаос, докато различни фракции се борят за властта.“

Форман, скорошният британски аташе по отбраната в Москва, казва, че Путин е „прекарал пандемията, в един от своите бункери, четейки история“ и знае, че в руската история диктаторите могат да бъдат и са били сменяни.

„Така че той е добре запознат с тези неща, но независимо дали ще му бъде позволено да се оттегли или ще бъде убит... преходи във властта в Русия обикновено са свързани с някаква форма на проливане на кръв. Мисля, че затова се е вкопчил в идеята, защото знае какво ще му се случи."

Все пак Шорт вярва, че е много малко вероятно руската армия да бъде изтласкана напълно от Украйна - и следователно позицията на Путин е "сигурна" - поне в обозримо бъдеще, предава Sky News.