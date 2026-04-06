Провалът на гигантите: OpenAI погреба сделки и продукти за стотици милиарди долара

Разследване на Forbes разкрива „гробището“ от неосъществени амбиции на OpenAI – от прекратената сделка с Disney за 1 млрд. долара до застоя в проекта Stargate за 500 млрд. Докато Сам Алтман обещава бъдещето, реалността се оказва серия от скъпи отстъпления

6 април 2026, 14:17
Провалът на гигантите: OpenAI погреба сделки и продукти за стотици милиарди долара
В незапната отмяна на сделката на стойност 1 милиард долара между Sora и Disney е само един от примерите. Докато обявява един от най-големите кръгове на финансиране в историята, AI гигантът OpenAI тръбеше за сделки и продукти за стотици милиарди, които все още не са станали реалност.

Кои са те, разкрива Forbes.

През януари изпълнителният директор по приложенията на OpenAI Фиджи Симо защити подхода на компанията да предлага разнообразни продукти – реклами, пазаруване, здравеопазване, социална мрежа, браузър, физически устройства, видео генериране и пазар от типа на App Store – като вариации на една и съща тема.

OpenAI изненадващо спира Sora, след като погълна милиарди без печалба

„Изкуственият интелект ще трансформира всичко“, каза Симо пред Forbes тогава.

„И затова не мислим за тях като за напълно отделни зaлози.“

Но само два месеца поред, OpenAI обърна курса на своята най-блестяща инициатива досега: някога виралния и обичан от мнозина видео модел и приложение Sora, както и „знаковата“ лицензионна сделка с Disney, която трябваше да включва капиталова инвестиция от 1 милиард долара. Отстъплението сочи към стратегическа промяна към по-голяма финансова дисциплина в компанията. Изправена пред натиск да изгради продукти, които действително носят пари преди потенциално предстоящо IPO – и с конкурента Anthropic, който набира скорост – OpenAI изоставя т.нар. „странични мисии“ наляво и надясно. С приходи от 13 милиарда долара за 2025 г., но все още дълбоко нерентабилна, компанията сега се префокусира върху области, където търсенето вече е доказано: програмиране и инструменти за корпоративна производителност.

Разпадна ли се мега сделката между Nvidia и OpenAI

Всеки стартъп променя курса, ако нещата не работят. „Ще вземем някои добри решения и ще направим някои грешки, но ще приемем обратната връзка и ще се опитаме да поправим грешките много бързо“, написа главният изпълнителен директор Сам Алтман в блог пост за Sora през октомври.

Но обратите на OpenAI се усещат като камшичен удар. И с много други обявени, но все още нереализирани проекти и сделки – като AI хардуерен продукт, проектиран от известния дизайнер на Apple Джони Айв, чиято компания OpenAI придоби за повече от 6 милиарда долара в акции, или потайна социална мрежа, базирана на биометрични данни – не е ясно кои от многото обещания на Алтман ще се превърнат в реалност.

OpenAI стана "твърде голяма, за да се срине"

Ето всички продукти и сделки, обявени от OpenAI, които не оправдаха шума около тях – независимо дали защото са мъртви, забавени или все още под въпрос.

ПРОДУКТИ

Sora и Disney
През декември OpenAI обяви „знакова“ сделка с Disney, при която медийният гигант се съгласи да инвестира 1 милиард долара и да лицензира 200 от своите емблематични герои за използване в приложението за генериране на видео Sora. В замяна Disney щеше да излъчва генерирани от Sora видеоклипове в Disney+ и да изгражда нови приложения, използващи моделите на OpenAI. По това време Алтман похвали Sora като ключова за бъдещето на взаимодействието между човека и компютъра, наричайки я момента „ChatGPT за творчеството“.

Какво се случва в компанията, създала ChatGPT

Тогавашният главен изпълнителен директор на Disney Боб Айгър също беше спечелен от Sora. Той похвали способността на Алтман да „вижда зад ъгъла“ и неговото „уважаване на стойността“ на интелектуалната собственост. „Вярвах в това като инвестиция“, каза Айгър пред Forbes през февруари.

През март OpenAI обяви, че закрива продукта и разваля сделката. Използването на Sora, която поглъщаше изчислителна мощ и изгаряше приблизително 15 милиона долара на ден в пика си, се срина главоломно. Sensor Tower и Appfigures оцениха, че общите приходи от приложението на Sora възлизат на по-малко от 3 милиона долара. OpenAI ще преустанови и свързаните с Sora AI модели.

Мъск предлага 97 млрд. долара за OpenAI, създателят на ChatGPT

NSFW режим в ChatGPT
Алтман за първи път предложи идеята да се позволи на верифицирани пълнолетни потребители да водят сексуални разговори с ChatGPT през октомври. След силен отпор от страна на персонала и инвеститорите, плановете са спрени „за неопределено време“, съобщи Financial Times през март. Компанията по-рано забави пускането поради технически проблеми, свързани с обучението на модел, който навлиза в еротиката, без да създава незаконно съдържание.

Instant Checkout за пазаруване
През октомври Walmart и OpenAI обявиха сделка, която щеше да позволи на клиентите да пазаруват за 200 000 продукта на Walmart директно в ChatGPT чрез функцията Instant Checkout. Оказа се обаче, че хората не са толкова склонни към пазаруване чрез чатбот. Продажбите бяха разочароващи, като нивата на конверсия бяха три пъти по-ниски от тези, които изискват потребителят да кликне към уебсайта на Walmart. През март OpenAI прекрати функцията.

GPT-4o
През февруари OpenAI официално „пенсионира“ своя популярен модел GPT-4o. Известен със своята топла и закачлива личност, 4o беше критикуван като „прекалено ласкателен“. Въпреки бурните реакции на потребителите в Reddit, които искаха връщането му, OpenAI се насочи към GPT-5.

СДЕЛКИ

Проектът Stargate
В първия пълен ден от втория мандат на президента Тръмп, OpenAI обяви проекта Stargate за 500 милиарда долара в партньорство с Oracle и SoftBank за изграждане на AI центрове за данни. Година по-късно съвместното предприятие е в застой поради несъгласия между партньорите относно структурата и контрола. OpenAI отказа коментар по темата.

Nvidia
През септември Nvidia обеща да инвестира до 100 милиарда долара в OpenAI. Към момента изглежда, че OpenAI може да види само 30 милиарда от тях, ако скоро стане публична компания. В края на февруари Nvidia се застрахова в годишния си отчет, заявявайки, че няма сигурност за финализиране на партньорството. По същество Nvidia раздава пари, знаейки, че те ще бъдат използвани за купуване на нейните собствени продукти (GPU).

AMD
Месец след сделката с Nvidia, OpenAI обяви паралелно споразумение с конкурента AMD за 160 милиона акции (около 10% от компанията) в замяна на оборудване на центрове за данни с чипове на AMD. Акциите обаче не започват да се прехвърлят, докато първият гигават мощност не влезе в експлоатация. Към края на 2025 г. нито една от акциите на AMD не е прехвърлена на OpenAI.

Рекорден бюджетен дефицит: Хазната се пропука с 1,5 млрд. евро – най-лош резултат от 15 години

Рекорден бюджетен дефицит: Хазната се пропука с 1,5 млрд. евро – най-лош резултат от 15 години

Иран: Операцията на САЩ по спасяването на пилот може да е била прикритие за кражба на обогатен уран

Иран: Операцията на САЩ по спасяването на пилот може да е била прикритие за кражба на обогатен уран

Ако на Коледа не сте видели сняг, това е твърде вероятно да стане на Великден, предупреди климатологът Симеон Матев

Ако на Коледа не сте видели сняг, това е твърде вероятно да стане на Великден, предупреди климатологът Симеон Матев

Жена изчезна пред очите на съпруга си, след като падна с ключовете на лодката в океана

Жена изчезна пред очите на съпруга си, след като падна с ключовете на лодката в океана

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Нов шоурум на 8 мотоциклетни марки и премиум употребявани коли

Нов шоурум на 8 мотоциклетни марки и премиум употребявани коли

carmarket.bg
Последни новини

Великденски яйца

Как да познаем опасната боя за яйца преди Великден

Любопитно Преди 19 минути

Трудно е да си представим Великден без ярко оцветени яйца – един от основните символи на празника, представляващ живота и обновлението. Традиционното боядисване на яйца обаче може да бъде опасно, ако се използват неправилни бои

Украйна удари руски боен кораб и петролна платформа край Крим

Украйна удари руски боен кораб и петролна платформа край Крим

Свят Преди 45 минути

Пробив в блокадата: Трети турски кораб премина през Ормузкия проток

Пробив в блокадата: Трети турски кораб премина през Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Турският танкер Ocean Thunder премина безопасно през блокирания от Техеран воден път, съобщиха от Анкара. Още 12 кораба и 156 моряци остават в близост до зоната на конфликта, докато светът следи със затаен дъх всяко преминаване през критичния проток

Не пропускайте това сутрин! Ще ви бъде трудно през деня

Не пропускайте това сутрин! Ще ви бъде трудно през деня

Любопитно Преди 1 час

Сутрин без закуска изглежда като нещо дребно за мнозина, но тялото може да пострада много. Тогава една обикновена работна сутрин може да се превърне в борба с умора, раздразнителност и постоянни мисли за храна

Първа сърдечна трансплантация за годината в УМБАЛ „Света Екатерина“

Първа сърдечна трансплантация за годината в УМБАЛ „Света Екатерина“

България Преди 2 часа

Донорът е 43- годишна жена

„Никога не съм срещала това чудовище“: Джиджи Хадид опроверга слуховете за връзка с Епстийн

„Никога не съм срещала това чудовище“: Джиджи Хадид опроверга слуховете за връзка с Епстийн

Любопитно Преди 2 часа

Супермоделът реагира остро, след като името ѝ се появи в разсекретените файлове на покойния сексуален престъпник, отричайки всякаква връзка с него

<p>Започна разпределението на бюлетините за изборите</p>

Започна разпределението на бюлетините за изборите на 19 април

Парламентарни избори Преди 2 часа

МВР осигурява охрана, а също продължава своята превантивна и разследваща дейност във връзка с нарушение на изборните права

Ким Чен-ун се вози на танк, управляван от дъщеря му Джу Е

Южна Корея твърди: Ясен е наследникът на Ким Чен Ун

Свят Преди 2 часа

Многократното присъствие на Джу Е на събития, свързани с отбраната, има за цел да намали съмненията относно жена наследник и да ускори изграждането на наратив за наследяване

Оперираха по спешност в "Пирогов" един от състезателите ни по борба

Оперираха по спешност в "Пирогов" един от състезателите ни по борба

България Преди 2 часа

Момчето, състезател на ЦСКА, е получило сериозна травма на шийните прешлени

Оставиха в ареста двамата обвиняеми за нелегалната фабрика за цигари в Дупница

Оставиха в ареста двамата обвиняеми за нелегалната фабрика за цигари в Дупница

България Преди 2 часа

„Твоето творчество остава вечно!“: Лили Иванова се сбогува с големия Михаил Белчев

„Твоето творчество остава вечно!“: Лили Иванова се сбогува с големия Михаил Белчев

България Преди 2 часа

„Твоето творчество остава вечно!“: С тези думи Примата Лили Иванова се преклони пред паметта на поета Михаил Белчев. България скърби за един от най-големите си артисти, чиито песни и стихове промениха съдбата на българската музика

Американско-израелски удари убиха началника на разузнаването на Иранската революционна гвардия

Американско-израелски удари убиха началника на разузнаването на Иранската революционна гвардия

Свят Преди 2 часа

Безумие в София: Шофьор кара в насрещното на бул. „България“, размина се на косъм от трагедия (ВИДЕО)

Безумие в София: Шофьор кара в насрещното на бул. „България“, размина се на косъм от трагедия (ВИДЕО)

България Преди 3 часа

Кадри от натоварения булевард „България“ показват кола, движеща се срещу трафика. Видеото с безразсъдното шофиране предизвика гняв в мрежата и призиви към КАТ за незабавна идентификация и сурово наказание на нарушителя

<p>Лиса Кудроу: Наричаха ме шестия Приятел</p>

Лиса Кудроу: Никой не го беше грижа за мен, наричаха ме шестия Приятел

Любопитно Преди 3 часа

Актрисата, изиграла култовата Фийби Бюфе, разкрива откровено, че в началото на кариерата си е била подценявана от индустрията и дори от собствените си агенти

Емилия Русинова с лична позиция относно твърденията, че е пътувала с Пепи Еврото

Емилия Русинова с лична позиция относно твърденията, че е пътувала с Пепи Еврото

България Преди 3 часа

Кои са най-големите лъжци сред зодиите – класация

Кои са най-големите лъжци сред зодиите – класация

Любопитно Преди 3 часа

Астролозите са съставили класация на най-честните зодиакални знаци, а резултатите може да променят начина, по който виждате любимите си хора

Всичко от днес

От мрежата

Кой вид упражнения е подходящ за вашето куче?

dogsandcats.bg

Как да се грижим за бременна котка

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Щастлива новина: Залия и Дидо от "Един за друг" станаха родители

Edna.bg

Как Джиджи Хадид се оказа в досиетата на Епстийн — и защо това я разтърси

Edna.bg

Голямото дерби на България: Левски срещу ЦСКА - кой е номер 1? феновете избират

Gong.bg

Гаджето на Белингам се пусна по мрежа, защото е топло

Gong.bg

Иран е нанесъл удар по американски сили в Кувейт

Nova.bg

Артистичният свят скърби след смъртта на големия Михаил Белчев

Nova.bg