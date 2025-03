Повечето американци не се съгласяват с Тръмп по въпроса за Украйна

С поред ново проучване, подкрепата сред американците за борбата на Украйна срещу Русия се е увеличила след изборите на президента Доналд Тръмп. Това посочва Newsweek .

Проучването на Gallup показва, че 46 процента от респондентите смятат, че администрацията на Тръмп не прави достатъчно, за да помогне на Украйна – най-високото ниво, откакто темата е изследвана за първи път през август 2022 година.

Администрацията на Тръмп постави под съмнение продължаващата военна помощ за Украйна, а предложенията за 30-дневно примирие идват на фона на опасения, че Съединените щати може да накарат Киев да се съгласи да се откаже от определена територия.

Въпреки това, проучването на Gallup, публикувано във вторник, проведено няколко дни след разправията в Овалния кабинет между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски, показва, че повечето хора (53 процента) подкрепят продължаването на американската помощ, за да помогнат на Украйна да възстанови загубената територия, поставяйки Тръмп в конфликт с общественото мнение в САЩ.

Защо това е важно

След разправията между Зеленски и Тръмп, президентът на САЩ беше критикуван за временно спиране на помощта и разузнавателните данни за Украйна, докато повтори ангажимента си бързо да сложи край на войната, започната от Владимир Путин. Резултатите от проучването на Gallup показват, че много американци не подкрепят подхода на Тръмп.

Какво трябва да се знае

Между 3-ти и 11-ти март Gallup попита 2219 възрастни американци за политиката на САЩ към Киев.

Когато ги попитали какво мислят за помощта на САЩ към Украйна, почти половината (46 процента) заявили, че смятат, че Вашингтон не прави достатъчно, което е най-високото ниво от началото на проучванията през август 2022 година. През декември 30 процента от респондентите изразиха това мнение.

Процентът на респондентите, които смятат, че САЩ правят прекалено много за Украйна, спадна до 30% през март, в сравнение с 37 процента през декември.

Този месец 23 процента от респондентите заявиха, че вярват, че САЩ дават на Украйна точното количество помощ – най-ниското ниво от началото на проучванията и спад с 7 процента за последните три месеца.

Републиканците са най-склонни да смятат, че САЩ предоставят прекалено много помощ на Украйна, но Gallup установи, че 56 процента от тях са изразили това мнение през март, което е спад от 11 процента в сравнение с декември.

Републиканците, които смятат, че подкрепата на САЩ е на правилното ниво, се увеличили с идентичен процент, вероятно заради подкрепата към политиката на администрацията на Тръмп към Украйна.

Имаше и увеличение с 5 процентни пункта до 53 процента сред американците, които смятат, че САЩ трябва да продължат да подкрепят Украйна във възвръщането на територията ѝ, дори ако това означава удължаване на войната, вместо бързо прекратяване на конфликта, както твърди Тръмп.

Освен това, 45 процента от американците искат войната да приключи рано – спад от 5 процента в сравнение с декември.

Проучване на More In Common U.S., публикувано този месец след конфликта в Белия дом, показа, че повечето американци все още възприемат Франция, Германия и Обединеното кралство като съюзници. Въпреки това, в тези държави не е имало мнозинство от хора, които да споделят същото мнение за Америка.

Проучването, проведено между 3 и 5 март сред 7068 възрастни в тези пет държави, заключава, че преминаващият алианс на Тръмп е навредил на имиджа на Америка, но че въз perceptions на американците не съвпадат непременно с тези на Тръмп.

То съобщава, че 81 процента от всички американци смятат Путин за диктатор, а мнозинство (60 процента), включително републиканци, вярва, че Русия е единствено отговорна за войната. Затова две трети от американците (67 процента) подкрепят предоставянето на помощ на Украйна до края на войната.

More In Common U.S. заяви, че тези резултати показват, че републиканците не се съгласяват с Тръмп.

Какво казват хората

Проучване на Gallup, публикувано на 18 март: „Три години след началото на войната между Русия и Украйна, 46 процента от американците смятат, че САЩ не правят достатъчно, за да помогнат на Украйна в конфликта, което е увеличение с 16 процента спрямо декември и ново високо ниво от началото на тенденцията през 2022 година.“

Президентът Доналд Тръмп заяви на 17 март: „Това, което се случва в Украйна, не е добро, но ще видим дали можем да постигнем споразумение за мир. Мисля, че ще можем да го направим.“

Какви са следващите стъпки

Вашингтон е възобновил военната помощ и разузнавателните данни за Украйна, но не е ясно колко дълго ще продължи това.

