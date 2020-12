Куба девалвира валутата си за първи път от революцията

К уба ще започне от 1 януари дългоочаквана парична реформа, при която ще се откаже от двойната валута и сложната система от обменни курсове в опит да подобри бизнес средата, съобщи Ройтерс.

В обръщение към нацията, предавано по телевизията, президентът Мигел Диас-Канел съобщи, че кубинското песо ще бъде фиксирано на единен валутен курс от 24 песо за долар. Това ще бъде първото обезценяване на националната валута от революцията през 1959 година.

От над три десетилетия в държавната икономика на Куба се използват две валути - песото и конвертируемото песо, обвързано с долара. Обменните курсове са различни: 1 към 1 за държавните компании, 24 песо за 1 конвертируемо песо за обществени и други съвместни дружества, заплатите в специалната икономическа зона на острова и трансакции между фермери и хотели.

Правителството обяви по-рано, че ще се откаже от конвертируемото песо като част от валутната реформа, макар Диас-Канел да не посочи конкретно тази стъпка в обръщението си. Президентът заяви само, че от януари ще има само един валутен курс от 24 песо за долар.

Няма магическо решение за икономическите проблеми на страната, която страда от недостиг на ликвидни средства, предупреди държавният глава.

Въпреки това реформата ще допринесе за създаване на необходимите условия за по-стабилен напредък, каза той.

