Простреляха Чарли Кърк, известен поддръжник на Тръмп

Ч арли Кърк, известен консервативен активист и поддръжник на президента на САЩ Донлад Тръмп, беше прострелян на събитие в университета "Юта Вали".

"Можем да потвърдим, че г-н Кърк е бил прострелян, но не знаем състоянието му. Заподозреният не е задържан. Полицията все още разследва. Кампусът е затворен до края на деня", съобщиха от управата на университета, предава Си Ен Ен.

По-рано университетските власти обявиха, че има задържан за стрелбата.

Кърк е бил поканен от студентска група и е говорил, когато е бил произведен изстрел от сграда на кампуса на около 200 метра разстояние.

Президентът Доналд Тръмп призовава американците да се молят за Кърк.

Тръмп хвалеше активизма на Кърк като ключов за успеха му сред младите избиратели на президентските избори миналата година.

Кърк е известен с това, че участва в множество публични дебати, защитавайки консерватизма в САЩ, като правото за носене на оръжия, противопоставянето на абортите, ограничаване на влиянието на ЛГБТИ движението и др.

Появата на Чарли Кърк в университета в Юта в сряда беше първата спирка от турнето му "Повратна точка САЩ", което включваше 14 града.

Кърк пътувал с частна охрана след заплахи към него. Университетската полиция и местните власти също са осигурявали сигурността на събитието, което е привлякло хиляди хора в двора на университета.

Секунди преди Чарли Кърк да бъде прострелян, видеозапис показва как той да отговаря на въпрос за транссексуалните масови стрелци в САЩ.

Човек от публиката пита: "Знаете ли колко транссексуални американци са станали масови стрелци през последните 10 години?"

Кърк отговаря: "Твърде много".

Същият човек от публиката продължава, казвайки, че числото е пет, и пита дали Кърк знае колко масови стрелци е имало в Америка през последните 10 години.

Кърк отговаря: "Броим или не броим насилието от банди?"

Секунди по-късно се чува звук от изстрел и тълпата крещи, докато Кърк е прострелян в областта на врата. В момента той е в болница.