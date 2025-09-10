Свят

Простреляха Чарли Кърк, известен поддръжник на Тръмп

Има заподозряно лице, но то не е задържано все още

10 септември 2025, 22:54
Простреляха Чарли Кърк, известен поддръжник на Тръмп
Източник: Getty Images

Ч арли Кърк, известен консервативен активист и поддръжник на президента на САЩ Донлад Тръмп, беше прострелян на събитие в университета "Юта Вали".

"Можем да потвърдим, че г-н Кърк е бил прострелян, но не знаем състоянието му. Заподозреният не е задържан. Полицията все още разследва. Кампусът е затворен до края на деня", съобщиха от управата на университета, предава Си Ен Ен.

По-рано университетските власти обявиха, че има задържан за стрелбата.

Републиканци в САЩ: Новият папа е наш

Кърк е бил поканен от студентска група и е говорил, когато е бил произведен изстрел от сграда на кампуса на около 200 метра разстояние.

Президентът Доналд Тръмп призовава американците да се молят за Кърк.

Тръмп хвалеше активизма на Кърк като ключов за успеха му сред младите избиратели на президентските избори миналата година.

Кърк е известен с това, че участва в множество публични дебати, защитавайки консерватизма в САЩ, като правото за носене на оръжия, противопоставянето на абортите, ограничаване на влиянието на ЛГБТИ движението и др. 

Появата на Чарли Кърк в университета в Юта в сряда беше първата спирка от турнето му "Повратна точка САЩ", което включваше 14 града.

Кърк пътувал с частна охрана след заплахи към него. Университетската полиция и местните власти също са осигурявали сигурността на събитието, което е привлякло хиляди хора в двора на университета.

Секунди преди Чарли Кърк да бъде прострелян, видеозапис показва как той да отговаря на въпрос за транссексуалните масови стрелци в САЩ.

Човек от публиката пита: "Знаете ли колко транссексуални американци са станали масови стрелци през последните 10 години?"

Кърк отговаря: "Твърде много".

Същият човек от публиката продължава, казвайки, че числото е пет, и пита дали Кърк знае колко масови стрелци е имало в Америка през последните 10 години.

Кърк отговаря: "Броим или не броим насилието от банди?"

Секунди по-късно се чува звук от изстрел и тълпата крещи, докато Кърк е прострелян в областта на врата. В момента той е в болница.

Източник: CNN    
Чарли Кърк САЩ Тръмп
Последвайте ни
Опитаха да ограбят френска фирма в България с милиони

Опитаха да ограбят френска фирма в България с милиони

Простреляха Чарли Кърк, известен поддръжник на Тръмп

Простреляха Чарли Кърк, известен поддръжник на Тръмп

Тръмп за ескалацията НАТО - Русия: Започва се!

Тръмп за ескалацията НАТО - Русия: Започва се!

Пътници бяха държани 3 часа на борда на самолет в София

Пътници бяха държани 3 часа на борда на самолет в София

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Котката ми маркира жилището с урина - как да се справя

Котката ми маркира жилището с урина - как да се справя

dogsandcats.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 3 дни
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 3 дни
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 3 дни
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 3 дни

Виц на деня

Ако ти се скъсат горните копчета на ризата - на любов е. Ако ти се скъсат долните копчета - на диета е.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Около 40 на сто от полетите в Европа в зони със заглушаване на спътниковата навигация

Около 40 на сто от полетите в Европа в зони със заглушаване на спътниковата навигация

Свят Преди 1 час

От началото на войната в Украйна тези случаи се увеличиха

Принц Хари е видян да влиза в Кларънс Хаус

Принц Хари е видян да влиза в Кларънс Хаус

Свят Преди 3 часа

Ще се срещнат ли кралят и принцът

<p>Руският президент е майстор в &quot;рязането на салама&quot;</p>

Как Путин тества Запада с нарушаването на въздушното пространство на Полша

Свят Преди 6 часа

Руският президент е майстор в "рязането на салама" - тактика, при която чрез малки действия се постига много по-голям резултат, който иначе би изглеждал твърде провокативен

Новият премиер на Франция обеща "дълбока промяна"

Новият премиер на Франция обеща "дълбока промяна"

Свят Преди 6 часа

"Ще успеем", подчерта той

Иран и ООН изглеждат в противоречие относно ядреното споразумение

Иран и ООН изглеждат в противоречие относно ядреното споразумение

Свят Преди 6 часа

Споразумението потенциално проправя път за подновено сътрудничество след конфликта между Израел и Иран, който предизвика разрив между Техеран и ООН

Снимката е илюстративна

Руски олигарх губи мегаяхтата „Amadea“ - САЩ я продават за $100 милиона

Свят Преди 7 часа

Конфискуваната луксозна яхта с басейн, кино и хеликоптерна площадка е в центъра на ожесточена правна битка, но вече е обявена на търг

Мощни експлозии край Вилнюс, какво става

Мощни експлозии край Вилнюс, какво става

Свят Преди 7 часа

Дим се издига над столицата на Литва и жителите ѝ са призовани да останат на закрито

Новият шведски здравен министър припадна на първата си пресконференция (ВИДЕО)

Новият шведски здравен министър припадна на първата си пресконференция (ВИДЕО)

Свят Преди 7 часа

Кадри, разпространени онлайн, показват как Лан постепенно губи равновесие и пада напред, докато друг служител говори

Спортът е за всички

Спортът е за всички

Любопитно Преди 7 часа

MultiSport вече е достъпна и за малкия бизнес

Ще има ли нов сезон на „Двама мъже и половина“? Ето какво знаем

Ще има ли нов сезон на „Двама мъже и половина“? Ето какво знаем

Любопитно Преди 7 часа

Чарли Шийн наскоро сподели размислите си за евентуално завръщане на сериала

Първа реакция от Русия за дроновете над Полша

Първа реакция от Русия за дроновете над Полша

Свят Преди 8 часа

Песков заяви, че ЕС и НАТО ежедневно обвиняват Русия

Има ли Европа воля да възпире Русия?

Има ли Европа воля да възпире Русия?

Свят Преди 8 часа

Без стратегия, политическа решимост, национална устойчивост и структурна реформа инвестициите няма да се превърнат в реални отбранителни способности

Актьорът Джеймс Макавой нападнат от пиян мъж в бар в Торонто

Актьорът Джеймс Макавой нападнат от пиян мъж в бар в Торонто

Любопитно Преди 8 часа

46-годишният актьор от „Х-Мен“ е получил удар с юмрук от пиян посетител, докато е празнувал режисьорския си дебют

Забравете за хубавия външен вид - ето изненадващите неща, които хората всъщност намират за привлекателни

Забравете за хубавия външен вид - ето изненадващите неща, които хората всъщност намират за привлекателни

Любопитно Преди 8 часа

Подробности може да прочетете в следващите редове

Част от ракета изплува до плаж край Синеморец

Част от ракета изплува до плаж край Синеморец

България Преди 8 часа

Тази сутрин на място са пристигнали полиция и военноморските сили

Мъж преби, заплаши и отвлече жена в Стара Загора, ето как го наказаха

Мъж преби, заплаши и отвлече жена в Стара Загора, ето как го наказаха

България Преди 8 часа

Той е причинил на 34-годишна жена средна телесна повреда

Всичко от днес

От мрежата

Уикенд в ритъма на четириногите ни другари в The Mall

dogsandcats.bg

Защо изпражненията на кучето изглеждат така, сякаш в тях има ориз?

dogsandcats.bg
1

Как да направим огнище за варене на зимнина

sinoptik.bg
1

До 35 градуса в средата на седмицата

sinoptik.bg

Коя е Наталия? Жената до Ники Станоев (СНИМКИ и ВИДЕО)

Edna.bg

Тези 4 зодии ще са късметлии през СЕПТЕМВРИ

Edna.bg

Сензационно: Байерн пропуснал да привлече Ямал за 5 милиона евро

Gong.bg

Душан Косич: Локомотив Пловдив трябва да е на върха на българския футбол

Gong.bg

Простреляха приближения до Доналд Тръмп инфлуенсър Чарли Кърк (ВИДЕО)

Nova.bg

Кристин Лагард приветства Димитър Радев като наблюдател в Управителния съвет на ЕЦБ

Nova.bg