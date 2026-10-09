Прокуратурата поиска до 12 години затвор за лекаря на Марадона

Прокуратурата поиска до 12 години затвор за шестима медицински специалисти, обвинени за смъртта на Диего Марадона през 2020 г., окончателните присъди предстоят.

Най-тежкото наказание е поискано за личния му лекар Леополдо Луке.

Прокуратурата поиска оправдаване на седмия обвиняем, консултиращия лекар Педро Ди Спаня, за когото смята, че не е отговарял за решенията по лечението.

🚨Prosecutors seek up to 12 years in prison for Diego Maradona’s medical team They are on trial for homicide over alleged negligence in his care https://t.co/z7y63rvzeu — Polymarket Sports (@PolymarketSport) October 8, 2026

Прокуратурата поиска присъди от 4 до 12 години затвор за шестима от седемте медицински специалисти, обвинени за смъртта на аржентинската футболна легенда Диего Армандо Марадона, пише Marca.

В заключителните си пледоарии прокурорите определиха домашните грижи, полагани за Марадона през последните две седмици от живота му, като „хаотично“ лечение, белязано от „пълна дезорганизация“. Според обвинението действията и бездействията на шестима от подсъдимите са допринесли за смъртта му.

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Най-тежкото наказание е поискано за личния лекар

За неврохирурга Леополдо Луке, посочен от прокуратурата като личен лекар на Марадона и един от основните ръководители на домашното лечение, са поискани 12 години затвор и 10 години забрана за упражняване на професията.

Обвинението твърди, че Луке не е предприел необходимите действия за задълбочаване на препоръчаните от кардиолог изследвания, не е организирал приемането на пациента в специализирано рехабилитационно заведение и е разпоредил преместването му в жилище, неподходящо за лечение с необходимата медицинска сложност.

„Луке направи всичко възможно нещата да се объркат“, заяви прокурорът Патрисио Ферари.

Срещу лекаря е повдигнато обвинение за убийство с евентуален умисъл.

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Десет години затвор за координаторката на домашните грижи

За Нанси Форлини, координаторка на домашните медицински грижи към частната компания Swiss Medical, прокуратурата поиска 10 години затвор и 10 години забрана за упражняване на професията.

Според обвинението тя не е проверила условията в жилището, където е бил настанен Марадона, нито е осигурила необходимото оборудване за реанимация, електрокардиографски изследвания и лабораторни анализи, както и достъп до специализирани медицински специалисти и линейка.

Прокурорите я обвиняват и в липса на координация между медицинските екипи, несподеляне на ежедневните доклади на медицинските сестри и бездействие въпреки регистрираните високо кръвно налягане и тахикардия през седмицата преди смъртта на футболиста.

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Обвинения за психиатърката и психолога

За психиатърката Агустина Косачов прокуратурата поиска осем години затвор и 10 години забрана за упражняване на професията. Според обвинението тя не е организирала приемането на Марадона в клиника, одобрила е домашно лечение в неподходящо жилище и не е проверила дали условията позволяват безопасното му провеждане.

Косачов е обвинена още, че е одобрила отстраняването на терапевтичните придружители, пренебрегнала е симптоми, съвместими със сърдечна недостатъчност, и е фалшифицирала документи, свързани с лечението.

За психолога Карлос Диас са поискани пет години затвор и 10 години забрана за упражняване на професията. Прокуратурата твърди, че той е навлизал в сферата на медицинските компетенции, ограничавал е дейността на медицинските сестри и е възпрепятствал контактите на Марадона с негови близки и лекари от други специалности.

Според обвинението Диас е поставил ограниченията, свързани с психологическото лечение, над необходимостта от достъп до пациента.

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По четири години затвор за двама медицински братя

За Мариано Перони, ръководител на медицинските сестри, и Рикардо Алмирон, който е полагал непосредствени грижи за Марадона, прокуратурата поиска по четири години затвор и по осем години забрана за упражняване на професията.

Перони е обвинен, че не е контролирал работата на подчинените си и е участвал в промяна на сестринската документация за деня на смъртта на футболиста. Според обвинението той не е реагирал и на възраженията на пациента срещу проверката на жизнените му показатели.

Алмирон е обвинен, че не е разпознал симптоми на сърдечна недостатъчност, невярно е документирал извършен преглед и не е спазил протокола за смяна на дежурството. Прокуратурата твърди също, че в деня на смъртта на Марадона не са били извършени необходимите проверки на жизнените му показатели.

И двамата са обвинени в непредумишлено убийство.

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Прокуратурата оттегли обвиненията срещу консултиращ лекар

Обвинението поиска оправдаването на клиничния лекар Педро Ди Спаня, привлечен като консултант от Swiss Medical. Според прокуратурата той не е бил нито координатор на лечението, нито личен лекар на Марадона и не е разполагал с правомощия да взема решения за медицинските грижи.

Ди Спаня посетил футболиста на 12 ноември и препоръчал изследвания. На 18 ноември се върнал в дома му, но не бил приет от пациента.

Исканията за наказания са позицията на прокуратурата в заключителната фаза на процеса и сами по себе си не представляват окончателни съдебни присъди.