Свят

Каролайн Кенеди в страх, синът ѝ Джак тръгва към Конгреса

Дъщерята на Джон Кенеди, не иска синът да тръгва по стъпките на дядо си

12 ноември 2025, 14:56
Каролайн Кенеди в страх, синът ѝ Джак тръгва към Конгреса
Каролайн Кенеди   
Източник: GettyImages

Д ъщерята на покойния американски президент Джон Кенеди, Каролайн Кенеди „живее в страх“, че ако нейният противоречив син, Джак Шлосбърг, се кандидатира за Конгреса, той може да „се превърне в мишена на насилствени хейтъри“, съобщиха източници пред The New York Post.

„Каролайн е молила Джак да не се кандидатира, но той изглежда решен да тръгне по политическия път на своя дядо

и този на други членове на семейство Кенеди, които са заемали политически постове“, разкрива един от източниците.

Шлосбърг – прогресивен демократ с общо около 1,6 милиона последователи в социалните мрежи, където е известен със своите странни тиради – се очаква да обяви кандидатурата си за място в конгреса в Манхатън, заемано повече от три десетилетия от оттеглящия се „либерален лъв“ Джеролд Надлър, на 78 години.

През септември 32-годишният Шлосбърг обяви, че създава изследователски комитет за потенциална кандидатура, а миналата седмица беше съобщено, че вече започва да наема хора за кампанията си.

„Решението на Джак да влезе в надпреварата силно изплаши Каролайн, която смята, че политическият свят е станал прекалено опасен, прекалено плашещ, прекалено луд и затова тя не иска единственият ѝ син да се кандидатира за изборна длъжност в тази токсична среда“,

сподели близък до семейството източник пред The Post.

Надлър обяви през септември, че ще се оттегли, защото „е настъпил моментът да предам щафетата на новото поколение“.

До момента трима кандидати официално са влезли в надпреварата за демократическата номинация: Алекс Борес – бивш софтуерен инженер, който от 2023 г. представлява 73-и район на Манхатън в Държавното събрание; държавният депутат Майка Лашър, протеже на Надлър; и Лиъм Елкинд, основател на неправителствената организация Invisible Hands.

Имаше слухове, че Шлосбърг може да се изправи срещу друга „династична“ демократка – Челси Клинтън, но екипът ѝ отрече тя да има подобни намерения.

През август сенатор Чък Шумър даде своеобразно одобрение на Шлосбърг, като лидерът на малцинството в Сената на САЩ го назначи в комисията, която подготвя честването на 250-годишнината на Америка.

„Защо поставям Джак там? Знаем, че Доналд Тръмп ще се опита да превърне всичко това в част от своя егоцентричен спектакъл“, каза Шумър във видео в социалните мрежи, заснето заедно с Шлосбърг. „Няма по-подходящ човек от теб, Джак, който да му се противопостави“.

Шлосбърг често предизвиква полемика в социалните мрежи.

Освен че шеговито е написал, че Втората дама на САЩ, Уша Ванс, ще бъде „майка на детето му“, той е питал последователите си коя е по-привлекателна – Уша Ванс или покойната му баба Жаклин Кенеди Онасис.

„Аз съм буквален перверзник. Нарекох баба си гореща... напълно ли съм откачил? Исусе... това момче ще направи всичко за внимание. Дядо ти би се срамувал. Сериозно. Време е да си намериш работа“, написа той в X през януари.

Чест критик на братовчед си Робърт Ф. Кенеди-младши (както и много други от фамилията), Шлосбърг се е подигравал на неговото говорно разстройство и е публикувал фалшив костюм за Хелоуин на тема RFK Jr., наречен „МАХА Man“ – с опаковка, на която пише: „Включва сексуално насилие“.

„Никога не съм срещал Шерил Хайнс, но ако го направя, ще ѝ кажа, че изглежда ужасно дехидратирана“, написа Шлосбърг в X миналия месец, визирайки актрисата и съпруга на RFK Jr.

През февруари дъщерята на RFK Jr., Кик Кенеди, втора братовчедка на Шлосбърг, каза пред The Post: „Надявам се да получи помощта, от която има нужда“.

Друга тревога, която „тежи силно на Каролайн“, според семеен източник, е нарастващият антисемитизъм в Америка и как тази омраза може да засегне сина ѝ,

ако стане кандидат. Съпругът на Каролайн, Едуин Шлосбърг, е евреин, въпреки че двамата се венчаха в католическа църква през 1986 г.

В една от саркастичните си публикации в Instagram Шлосбърг е сравнил физическите си черти с тези на баща си, заявявайки с ирония: „Аз съм носът на баща си“ („I am my father’s Schnoz“), и е намекнал, че произходът му от Кенеди е прекалено преувеличен.

По темата

Източник: New York Post    
Джак Шлосбърг Каролайн Кенеди семейство Кенеди Конгрес на САЩ политическа кариера политическа династия социални мрежи антисемитизъм прогресивен демократ полемика
