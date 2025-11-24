„Проклятието Кенеди“ удари отново: Внучката на JFK разкри, че умира на 35 години

Т атяна Шлосберг разкри, че умира от рак и размишлява как болестта ѝ е донесла „нова трагедия“ в живота на майка ѝ, казвайки: „И няма нищо, което мога да направя, за да го спра“ в свое есе за New Yorker този уикенд.

Дъщерята на Каролайн Кенеди – чийто родители са Джон Ф. Кенеди и Джаки Кенеди – споделя, че не е имала никакви симптоми и е била „един от най-здравите хора, които познавала“, когато получила шока от диагнозата.

Tatiana Schlossberg, the daughter of Caroline Kennedy, had just given birth when she was diagnosed with a rare form of leukemia. She writes about her fear of adding another tragedy to her family’s life. https://t.co/GR1vSZYmsW pic.twitter.com/NdTNuS0Acl — The New Yorker (@NewYorker) November 23, 2025

Лекарите открили заболяването по време на рутинни кръвни изследвания след раждането на второто ѝ дете.

Журналистката и авторка, която работи по теми за околната среда, прекарала пет седмици в болницата „Колумбия–Презвитериън“ след раждането, преди да бъде прехвърлена в „Мемориъл Слоун-Кетъринг“ за трансплантация на костен мозък.

След като преминала химиотерапия у дома, ѝ било предложено CAR-T лечение – вид имунотерапия, използвана за някои видове кръвни ракови заболявания.

“When you are dying, at least in my limited experience, you start remembering everything.” Tatiana Schlossberg, the daughter of Caroline Kennedy, writes about receiving a terminal diagnosis. https://t.co/cqpafPbNOj — The New Yorker (@NewYorker) November 22, 2025

Въпреки това, по-рано тази година 35-годишната жена била уведомена, че ѝ остава само една година живот.

Писателката сега се фокусира върху времето със своето младо семейство – дъщеря на една година, син на три години и съпруга си, лекаря Джордж Моран.

At #COP28 this week, we’re taking a stocktake of our climate progress, committing to cut methane, and contributing billions to global climate action.



Ambassador Kennedy and her daughter, climate journalist Tatiana Schlossberg, discuss why climate action is critical. pic.twitter.com/iXMEgsTgUq — U.S. Embassy Australia (@USEmbAustralia) December 7, 2023

Фаталната ѝ диагноза на толкова млада възраст е поредната трагедия, сполетяла семейство Кенеди.

Династията е преживяла убийства, свръхдози, трагични инциденти и скандали, а много хора наричат злощастната им съдба „проклятието Кенеди“.

Убийството на президента Джон Ф. Кенеди – 1963 г.

It has been more than 60 years since the murder of President Kennedy. Everyone involved has passed away. The continuing coverup is to protect, not an individual, but an institution. As JFK's own nephew says, "there is overwhelming evidence that the CIA was involved in his… pic.twitter.com/5MxDkT9pCG — Cheerful Mark (@TraderMarkTX) November 22, 2025

Най-известната смърт в семейството на Кенеди е тази на президента Джон Ф. Кенеди, който беше брутално застрелян от Лий Харви Осуалд в Далас на 22 ноември 1963 г.

Кенеди се намираше в Тексас със съпругата си Джаки и вицепрезидента Линдън Б. Джонсън в деня на атентата, като се готвеше да изнесе реч за силата на САЩ – но никога не достигна до подиума.

Президентът беше прострелян три пъти, докато се возеше в кабриолет, махайки на тълпата в Далас. До него седеше първата дама, съпругата му от десет години, която го прегърна и извика за помощ след шокиращия атентат, заснет от телевизионни екипи и репортери на живо.

Бяха изстреляни общо три куршума. Първият пропусна, вторият удари Кенеди в основата на задната част на шията и излезе отпред. Третият куршум влезе в задната част на главата му отдясно и излезе от същата страна, причинявайки огромна рана, която в крайна сметка го уби.

Today Robert Kennedy would have turned 100. Here he discusses how money influences health regulations and the general hypocrisy in America and our need to be honest about it. He is sorely missed. pic.twitter.com/6QFuwrCbkz — Monika Wiesak (@MonikaWiesak) November 20, 2025

Пет години по-късно: убийството на Робърт Ф. Кенеди

Робърт Ф. Кенеди беше убит на 5 юни 1968 г. в хотел „Амбасадор“ в Лос Анджелис, малко след като спечели първичните избори за демократически кандидат-президент на Калифорния.

Той беше прострелян два пъти от Сирхан Сирхан, който го застреля в хотела. Робърт Ф. Кенеди, по-малкият брат на JFK, беше брутално застрелян само пет години след смъртта на президента.

Кенеди загина на следващия ден на 42 години. Снимки оттогава показват как персоналът на хотела се опитва да го спаси.

JFK Jn and his wife Carolyn with the plane that crash. pic.twitter.com/dI9Es01ajk — Qmum (@Nancy023922191) August 10, 2023

Смъртта на Джон Ф. Кенеди-младши и Керолин Бесет

Трагедия сполетя семейството на Кенеди и едно поколение по-късно, когато синът на президента, Джон Ф. Кенеди-младши, катастрофира със своя малък самолет в океана на около седем мили от Марта’с Винярд през 1999 г., убивайки съпругата си Керолин Бесет Кенеди и сестра ѝ Лорън Бесет.

Джон Ф. Кенеди-младши, журналист и издател на 38 години, пътувал за сватбата на братовчед си с Керолин и сестра ѝ. На 16 юли тримата се качили на самолета с цел да закарат Лорън на Марта’с Винярд и после да продължат към Хайнис Порт с Керолин.

Тримата загинаха на около седем мили от Марта’с Винярд, след като се предполага, че той е изгубил ориентация над Атлантическия океан заради лоша видимост и липса на опит.

Катастрофата на Тед Кенеди на остров Чапакуидик

On this day in 1969, Senator Ted Kennedy killed Mary Jo Kopechne on Chappaquiddick Island by crashing into the sea at midnight and leaving her to drown in the overturned car. “The Lion of the Senate” went on to represent Massachusetts in the US Senate until his own death in 2009. pic.twitter.com/KEYCWScLqE — The Columbia Bugle 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) July 19, 2021

Сенатор Тед Кенеди, последният оцелял брат на JFK, не загина, но инцидентът хвърли мрачен сянка над семейството.

През юли 1969 г. Тед участвал в регата на Марта’с Винярд и на 18 юли вечерта присъствал на парти в дом под наем на остров Чапакуидик. Сред гостите били приятели на семейството и няколко жени, включително Мери Джо Копечне, която работела за президентската кампания на Робърт Ф. Кенеди, убит година по-рано.

Кенеди и Копечне, 28 г., напуснали партито заедно и малко по-късно колата им паднала в езерото Пуча. Тед успял да излезе от потопеното превозно средство, но не успял да спаси Копечне. Той не съобщил за инцидента на полицията в продължение на десет часа.

"Проклятието Кенеди": 22-годишна внучка почина

Смъртта на двама членове на семейството от предозиране

Семейството на Кенеди е засегнато от смъртни случаи, свързани с наркотици, през последните десетилетия. Синът на Робърт Ф. Кенеди, Дейвид, 28 г., издъхва от предозиране в хотел в Палм Бийч през 1984 г.

Почти 40 години по-късно трагедията се повтаря, когато внучката на Робърт Ф. Кенеди, Сърш Кенеди Хил, издъхва след случайно предозиране през 2019 г.

Случай на удавяне: Мейв Кенеди Таунсенд МакКийн и синът ѝ

През 2020 г. внучката на Робърт Ф. Кенеди, Мейв, 40 г., и синът ѝ Гидеон, 8 г., се удавиха по време на кану-екскурзия в залива Чесапийк, Мериленд. Те изчезнали, след като се качили в кану, за да вземат изгубена топка, и не успели да се върнат на брега. Мейв била намерена четири дни по-късно на 2,5 мили южно от дома на майка ѝ.

Черната сянка над фамилията Кенеди

Смъртта на дъщерята на Тед Кенеди, Кара

През 2011 г. най-голямата дъщеря на Тед Кенеди, Кара, 51 г., издъхва от инфаркт след тренировка във фитнес клуб във Вашингтон. Смята се, че инфарктът е бил провокиран от агресивно лечение на рак, което е преминавала.

Кара била диагностицирана с рак на белия дроб през 2002 г., като първоначално ѝ било казано, че диагнозата е неоперабилна. Баща ѝ ѝ помогнал да намери хирург, който отстранил част от десния ѝ бял дроб, след което преминала химиотерапия и лъчетерапия.

След смъртта ѝ брат ѝ, бившият конгресмен Патрик Кенеди, коментира, че тежкото лечение е отслабило физически сестра му.

Внучката на Кенеди се борела с психично заболяване

Смъртта на сина на JFK, Майкъл Кенеди

Майкъл Кенеди, адвокат и активист, загива на 39 години при инцидент със ски, след като семейството преживяло развод и скандал. Майкъл загубил контрол над ските и се блъснал в дърво, въпреки опитите на сестра му да го спаси.

Загубеното бебе на JFK и Джаки

Най-малкият син на JFK и Джаки, Патрик, се родил преждевременно на 7 август 1963 г. и починал два дни по-късно на 9 август, живял по-малко от 40 часа. Той бил погребан в националното гробище Арлингтън, а по-късно до него бил положен и баща му.

Смъртта на сестрата на JFK, „Кик“ Кенеди

Кейтлийн „Кик“ Кенеди, сестра на JFK, загива на 28 години на 13 май 1948 г., при полет от Париж към Френската Ривиера с женения си любовник. Поради възходящата политическа кариера на JFK и скандалните обстоятелства около смъртта ѝ, семейството запази трагедията в тайна.

„Проклятието Кенеди“: Слава, смърт и трагедии без край

Загубата на младия пилот Джозеф П. Кенеди-младши

Джозеф П. Кенеди-младши, най-голямото дете на Джозеф и Роуз Кенеди и по-голям брат на JFK, загива на 29 години при експлозия на самолет по време на Втората световна война, докато служел като пилот на бомбардировач.

Video showing Rosemary Kennedy before and after her lobotomy.



Rosemary was the eldest daughter born to Joseph P. Kennedy Sr. and Rose Fitzgerald Kennedy. She was the sister of President John F. Kennedy.



In her early adulthood, Rosemary Kennedy experienced seizures and violent… pic.twitter.com/Odz6D19dq8 — Morbid Knowledge (@MorbidKnowledge) May 11, 2024

Обвинения в изнасилване

Уилям Кенеди Смит, племенник на JFK и Робърт Ф. Кенеди, бил обвинен в изнасилване на Патриша Боуман през 1991 г. в Палм Бийч, след нощ на пиене с чичо си Тед Кенеди. След съдебен процес бил оправдан, а други обвинения по-късно били отхвърлени или уредени извънсъдебно.

Опасно шофиране

През 1973 г. Джозеф П. Кенеди II, на 21 години, бил признат за виновен за опасно шофиране след инцидент в Нантъкет, при който пострадала и парализирана Памела Бъркли.

Проклятието, довело до погубването на рода Кенеди

Тайна лоботомия на Розмари Кенеди

Розмари Кенеди, третото дете и първата дъщеря на Джоузеф и Роуз Кенеди, била подложена на префронтална лоботомия с цел „успокояване“ на нейния гняв и депресия. След операцията тялото ѝ било частично парализирано, тя станала инконтинентна и загубила способността да говори. Баща ѝ я държал скрита в институции до смъртта ѝ през 2005 г., без семейството да бъде информирано.