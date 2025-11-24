Свят

„Проклятието Кенеди“ удари отново: Внучката на JFK разкри, че умира на 35 години

Татяна Шлосберг споделя, че не е имала никакви симптоми и е била „един от най-здравите хора, които познавала“ когато получила шока от диагнозата

24 ноември 2025, 11:05
„Проклятието Кенеди“ удари отново: Внучката на JFK разкри, че умира на 35 години
Татяна Шлосберг   
Източник: Getty Images

Т атяна Шлосберг разкри, че умира от рак и размишлява как болестта ѝ е донесла „нова трагедия“ в живота на майка ѝ, казвайки: „И няма нищо, което мога да направя, за да го спра“ в свое есе за New Yorker този уикенд.

Дъщерята на Каролайн Кенеди – чийто родители са Джон Ф. Кенеди и Джаки Кенеди – споделя, че не е имала никакви симптоми и е била „един от най-здравите хора, които познавала“, когато получила шока от диагнозата.

Лекарите открили заболяването по време на рутинни кръвни изследвания след раждането на второто ѝ дете.

Журналистката и авторка, която работи по теми за околната среда, прекарала пет седмици в болницата „Колумбия–Презвитериън“ след раждането, преди да бъде прехвърлена в „Мемориъл Слоун-Кетъринг“ за трансплантация на костен мозък.

След като преминала химиотерапия у дома, ѝ било предложено CAR-T лечение – вид имунотерапия, използвана за някои видове кръвни ракови заболявания.

Въпреки това, по-рано тази година 35-годишната жена била уведомена, че ѝ остава само една година живот.

Писателката сега се фокусира върху времето със своето младо семейство – дъщеря на една година, син на три години и съпруга си, лекаря Джордж Моран.

Фаталната ѝ диагноза на толкова млада възраст е поредната трагедия, сполетяла семейство Кенеди.

Династията е преживяла убийства, свръхдози, трагични инциденти и скандали, а много хора наричат злощастната им съдба „проклятието Кенеди“.

Убийството на президента Джон Ф. Кенеди – 1963 г.

Най-известната смърт в семейството на Кенеди е тази на президента Джон Ф. Кенеди, който беше брутално застрелян от Лий Харви Осуалд в Далас на 22 ноември 1963 г.

Кенеди се намираше в Тексас със съпругата си Джаки и вицепрезидента Линдън Б. Джонсън в деня на атентата, като се готвеше да изнесе реч за силата на САЩ – но никога не достигна до подиума.

Президентът беше прострелян три пъти, докато се возеше в кабриолет, махайки на тълпата в Далас. До него седеше първата дама, съпругата му от десет години, която го прегърна и извика за помощ след шокиращия атентат, заснет от телевизионни екипи и репортери на живо.

Бяха изстреляни общо три куршума. Първият пропусна, вторият удари Кенеди в основата на задната част на шията и излезе отпред. Третият куршум влезе в задната част на главата му отдясно и излезе от същата страна, причинявайки огромна рана, която в крайна сметка го уби.

Пет години по-късно: убийството на Робърт Ф. Кенеди

Робърт Ф. Кенеди беше убит на 5 юни 1968 г. в хотел „Амбасадор“ в Лос Анджелис, малко след като спечели първичните избори за демократически кандидат-президент на Калифорния.

Той беше прострелян два пъти от Сирхан Сирхан, който го застреля в хотела. Робърт Ф. Кенеди, по-малкият брат на JFK, беше брутално застрелян само пет години след смъртта на президента.

Кенеди загина на следващия ден на 42 години. Снимки оттогава показват как персоналът на хотела се опитва да го спаси.

Смъртта на Джон Ф. Кенеди-младши и Керолин Бесет

Трагедия сполетя семейството на Кенеди и едно поколение по-късно, когато синът на президента, Джон Ф. Кенеди-младши, катастрофира със своя малък самолет в океана на около седем мили от Марта’с Винярд през 1999 г., убивайки съпругата си Керолин Бесет Кенеди и сестра ѝ Лорън Бесет.

„Проклятието Кенеди“ - хроника на една династия, белязана от трагедии
11 снимки
Кен
Джон Кенеди убийство
Кенеди
Джаки Кенеди Онасис

Джон Ф. Кенеди-младши, журналист и издател на 38 години, пътувал за сватбата на братовчед си с Керолин и сестра ѝ. На 16 юли тримата се качили на самолета с цел да закарат Лорън на Марта’с Винярд и после да продължат към Хайнис Порт с Керолин.

Тримата загинаха на около седем мили от Марта’с Винярд, след като се предполага, че той е изгубил ориентация над Атлантическия океан заради лоша видимост и липса на опит.

Катастрофата на Тед Кенеди на остров Чапакуидик

Сенатор Тед Кенеди, последният оцелял брат на JFK, не загина, но инцидентът хвърли мрачен сянка над семейството.

През юли 1969 г. Тед участвал в регата на Марта’с Винярд и на 18 юли вечерта присъствал на парти в дом под наем на остров Чапакуидик. Сред гостите били приятели на семейството и няколко жени, включително Мери Джо Копечне, която работела за президентската кампания на Робърт Ф. Кенеди, убит година по-рано.

Кенеди и Копечне, 28 г., напуснали партито заедно и малко по-късно колата им паднала в езерото Пуча. Тед успял да излезе от потопеното превозно средство, но не успял да спаси Копечне. Той не съобщил за инцидента на полицията в продължение на десет часа.

"Проклятието Кенеди": 22-годишна внучка почина

Смъртта на двама членове на семейството от предозиране

Семейството на Кенеди е засегнато от смъртни случаи, свързани с наркотици, през последните десетилетия. Синът на Робърт Ф. Кенеди, Дейвид, 28 г., издъхва от предозиране в хотел в Палм Бийч през 1984 г.

Почти 40 години по-късно трагедията се повтаря, когато внучката на Робърт Ф. Кенеди, Сърш Кенеди Хил, издъхва след случайно предозиране през 2019 г.

Случай на удавяне: Мейв Кенеди Таунсенд МакКийн и синът ѝ

През 2020 г. внучката на Робърт Ф. Кенеди, Мейв, 40 г., и синът ѝ Гидеон, 8 г., се удавиха по време на кану-екскурзия в залива Чесапийк, Мериленд. Те изчезнали, след като се качили в кану, за да вземат изгубена топка, и не успели да се върнат на брега. Мейв била намерена четири дни по-късно на 2,5 мили южно от дома на майка ѝ.

Черната сянка над фамилията Кенеди

Смъртта на дъщерята на Тед Кенеди, Кара

През 2011 г. най-голямата дъщеря на Тед Кенеди, Кара, 51 г., издъхва от инфаркт след тренировка във фитнес клуб във Вашингтон. Смята се, че инфарктът е бил провокиран от агресивно лечение на рак, което е преминавала.

Кара била диагностицирана с рак на белия дроб през 2002 г., като първоначално ѝ било казано, че диагнозата е неоперабилна. Баща ѝ ѝ помогнал да намери хирург, който отстранил част от десния ѝ бял дроб, след което преминала химиотерапия и лъчетерапия.

След смъртта ѝ брат ѝ, бившият конгресмен Патрик Кенеди, коментира, че тежкото лечение е отслабило физически сестра му.

Внучката на Кенеди се борела с психично заболяване

Смъртта на сина на JFK, Майкъл Кенеди

Майкъл Кенеди, адвокат и активист, загива на 39 години при инцидент със ски, след като семейството преживяло развод и скандал. Майкъл загубил контрол над ските и се блъснал в дърво, въпреки опитите на сестра му да го спаси.

Загубеното бебе на JFK и Джаки

Най-малкият син на JFK и Джаки, Патрик, се родил преждевременно на 7 август 1963 г. и починал два дни по-късно на 9 август, живял по-малко от 40 часа. Той бил погребан в националното гробище Арлингтън, а по-късно до него бил положен и баща му.

Смъртта на сестрата на JFK, „Кик“ Кенеди

Кейтлийн „Кик“ Кенеди, сестра на JFK, загива на 28 години на 13 май 1948 г., при полет от Париж към Френската Ривиера с женения си любовник. Поради възходящата политическа кариера на JFK и скандалните обстоятелства около смъртта ѝ, семейството запази трагедията в тайна.

„Проклятието Кенеди“: Слава, смърт и трагедии без край

Загубата на младия пилот Джозеф П. Кенеди-младши

Джозеф П. Кенеди-младши, най-голямото дете на Джозеф и Роуз Кенеди и по-голям брат на JFK, загива на 29 години при експлозия на самолет по време на Втората световна война, докато служел като пилот на бомбардировач.

Обвинения в изнасилване

Уилям Кенеди Смит, племенник на JFK и Робърт Ф. Кенеди, бил обвинен в изнасилване на Патриша Боуман през 1991 г. в Палм Бийч, след нощ на пиене с чичо си Тед Кенеди. След съдебен процес бил оправдан, а други обвинения по-късно били отхвърлени или уредени извънсъдебно.

Опасно шофиране

През 1973 г. Джозеф П. Кенеди II, на 21 години, бил признат за виновен за опасно шофиране след инцидент в Нантъкет, при който пострадала и парализирана Памела Бъркли.

Проклятието, довело до погубването на рода Кенеди

Тайна лоботомия на Розмари Кенеди

Розмари Кенеди, третото дете и първата дъщеря на Джоузеф и Роуз Кенеди, била подложена на префронтална лоботомия с цел „успокояване“ на нейния гняв и депресия. След операцията тялото ѝ било частично парализирано, тя станала инконтинентна и загубила способността да говори. Баща ѝ я държал скрита в институции до смъртта ѝ през 2005 г., без семейството да бъде информирано.

Източник: New Yorker/Daily Mail    
