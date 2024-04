"Вторичните трусове бяха ужасяващи": Продължават спасителните операции след земетресението в Тайван

Р анените при земетресението с магнитуд 7,2, разтърсило Източен Тайван, надхвърлиха 1000, но броят на загиналите остава непроменен - девет. В неизвестност остават 42 работници, които пътували към хотел в национален парк, предаде Ройтерс.

Тайванската пожарна съобщи, че броят на ранените е нараснал на 1038, а този на ранените се оценява на 48, като в него влизат 42-та хотелски служители.

Трусът, който беше най-силният за последните 25 години, разтърси острова вчера сутринта точно когато хората се приготвяха за работа и училище. Епицентър на земетресението стана отдалеченият и рядко населен източен окръг Хуалиен.

#WATCH | Workers start demolishing damaged buildings in Hualien City, after an earthquake with a magnitude of 7.2 hit Taipei, the capital of Taiwan yesterday. (ANI)#earthquake pic.twitter.com/vA9rX93fP8