Над 60 убити при полицейска акция в Рио де Жанейро

Това е най-смъртоносната полицейска акция в историята на бразилския щат

28 октомври 2025, 22:25
Над 60 убити при полицейска акция в Рио де Жанейро
Източник: EPA/БГНЕС

П оне 64 души загинаха при широкомащабната полицейска операция срещу наркотрафика в бразилския град Рио де Жанейро, сред които и четирима полицаи, предаде "Франс прес", като се позова на местната полиция.

Операцията бе съсредоточена в два от най-бедните квартали, т. нар. фавели в северната част на втория по големина град в Бразилия, намиращи се близо до международното летище.

При операцията в бедния квартал Вила Крусейру са били иззети наркотици и оръжия, сред които дори две картечници; арестувани са 14 души

В подкрепа на полицаите бяха изпратени 2 хеликоптера, 32 бронирани автомобила и 12 машини, използвани за премахване на барикадите, издигнати от наркотрафикантите, за да попречат на преминаването на силите на реда през тесните улички в гетата на града.

Това е най-смъртоносната полицейска акция в историята на щата Рио де Жанейро, разположен в югоизточната част на Бразилия.

Полицай бе убит от наркотрафиканти в Рио

Губернаторът на щата Рио Клаудио Кастро определи операцията като "най-голямата в историята на щата".

Според официални данни, през 2024 г. около 700 души са загинали по време на полицейски операции в Рио де Жанейро.

Източник: БТА, Николай Джамбазов, БГНЕС    
Рио де Жанейро Полицейска операция Бразилия
