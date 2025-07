Лидер на руска секта, обявил се за Христос, влиза в затвора за 12 години

Л идер на руска секта, който твърди за себе си, че е прероденият Иисус Христос, бе осъден вчера на 12 години затвор в наказателна колония, след като бе признат за виновен в увреждане на здравето и финансовото състояние на последователите си, предаде Ройтерс.

Сергей Тороп, бивш пътен полицай, известен с прякора „Висарион“, основава Църквата на последния Завет в отдалечено и живописно кътче на Красноярска област в Сибир през 1991 г. - годината на разпадането на Съветския съюз. Започва да твърди, че е прероденият Божи син и проповядва Божието слово, като привлича хиляди последователи, които идват да живеят в селище, известно като „Обиталище на зората“ или „Града на слънцето“ във времена, когато Русия се бори с бедност и беззаконие.

Шестдесет и четири годишният Тороп проповядва на последователите си да спрат да ядат месо, да не пушат и да не пият алкохол, да спрат да ругаят и да не използват пари.

