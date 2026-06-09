Свят

Тръмп номинира бившия си личен адвокат за генерален прокурор

51-годишният Тод Бланш изпълнява длъжността временно от април

9 юни 2026, 08:08
Тръмп номинира бившия си личен адвокат за генерален прокурор
Източник: Getty Images

П резидентът Доналд Тръмп номинира бившия си личен адвокат Тод Бланш за постоянен генерален прокурор на САЩ - решение, което вероятно ще предизвика остри дебати в Сената.

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51-годишният Бланш изпълнява длъжността временно от април, когато Пам Бонди напусна поста.

Оттогава той предприе редица действия срещу политически опоненти на Тръмп и се оказа в центъра на спорове около предложение за фонд в размер на 1,8 млрд. долара, предназначен да компенсира съюзници на президента, които според администрацията са били обект на политически мотивирани разследвания. По-късно Белият дом се отказа от инициативата.

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Номинацията вече е официално внесена в Сената, съобщиха от Белия дом. Тръмп предварително обяви намерението си по време на събитие в Розовата градина.

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Не е ясно обаче дали Бланш ще получи необходимата подкрепа за утвърждаването си. През последните седмици републиканците в Конгреса неколкократно се разминаха с президента по ключови въпроси, а част от тях критикуваха именно спорния компенсационен фонд. Демократите също се обявиха категорично против него.

Източник: БГНЕС    
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