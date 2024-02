Преговарящите в Кайро не постигнаха споразумение за примирие в Газа

П реговарящите в Кайро не са успели да постигнат споразумение за прекратяване на огъня във войната в Газа и за размяна на още заложници, но консултациите ще продължат, съобщиха в. New York Times и The Times of Israel, цитирани от ДПА.

Високопоставени представители на САЩ, Израел, Катар и Египет са се съгласили да удължат преговорите с три дни, съобщи New York Times, като се позова на неназован египетски служител.

Тонът на разговорите е бил "положителен", отбелязва американският вестник и допълва, че консултациите ще бъдат продължени от длъжностни лица на по-ниско равнище.

В. The Times of Israel също съобщи за удължаване на преговорите. Изданието посочва, че израелската делегация, водена от ръководителя на разузнавателната служба Мосад Давид Барнеа, се е завърнала от Кайро.

Барнеа е бил придружаван от началника на израелската агенция за сигурност Шин Бет Ронен Бар. Израелските представители са се срещнали в Кайро с катарския премиер и министър на външните работи на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани както и с директора на ЦРУ Уилям Бърнс.