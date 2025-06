Пожарникари спасиха хиляди от горящ небостъргач в Дубай

С лужбата за гражданска защита на Дубай съобщи, че успешно е потушила пожар, избухнал късно снощи в жилищна сграда в района на Марина, след като пожарникарите са се борили с пламъците в продължение на шест часа.

"Екипи на гражданската защита на Дубай успешно потушиха пожара в рамките на шест часа в 67-етажна сграда в района на Марина, след като евакуираха всички 3820 обитатели", пише в изявление на службата в социалната мрежа "Екс".

NEW - Massive skyscraper fire in Dubai, about 4,000 people evacuated. Fire is now contained.



