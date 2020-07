Пожарите в Гърция: Кмет призова за извънредно положение

П ожарникари се борят с няколко горски пожари в Гърция.

Местни хора и туристи са евакуирани, тъй като пожарите продължават да бушуват близо до град Коринт, в източната част на полуостров Пелопонес, информира BBC.

Кметът на Коринт заяви, че пламъците са извън контрол и призова да се обяви извънредно положение в региона.

В момента над 260 пожарникари се борят с пламъците, като 10 хеликоптера и 10 самолета оказват помощ.

"Въпреки факта, че в района оперира почти цялото въздушно противопожарно оборудване, ситуацията не е под контрол", заяви кметът Василис Нанопулос пред местните медии.

Wildfires once again wreaking havoc in central & southern Greece.



Pictured here is Galataki just outside of Corinth where 5 nearby villages have evacuated & over 250 firefighters have been deployed. #PrayForGreece pic.twitter.com/zhlb7D4ZZk