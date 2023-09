Пожар взе най-малко 11 жертви в Ханой

Н ай-малко 11 души са загинали при голям пожар в жилищна сграда в Ханой, предаде ДПА, позовавайки се на виетнамските медии.

Повече от 50 души са пострадали и са настанени в различни болници, в това число и деца, съобщава онлайн изданието "Ви Ен Експрес". Властите обаче се опасяват, че броят на загиналите може да нарасне.

BREAKING: More than a dozen people are feared dead after a massive fire broke out at an apartment building in Vietnam’s capital, Hanoi, state media said.



The fire has been extinguished but rescue operations are continuing. https://t.co/Ne9EXLiAGZ