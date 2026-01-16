България

Пожар в квартал "Свобода" в София взе три жертви

Огънят е пламнал в апартамент на втория етаж на жилищен блок

Обновена преди 3 часа / 16 януари 2026, 06:39
Заболеваемостта от грип в Софийска област над средната за страната

Заболеваемостта от грип в Софийска област над средната за страната
РЗИ - София състави акт на Васил Терзиев заради кризата с боклука

РЗИ - София състави акт на Васил Терзиев заради кризата с боклука
СО за кризата с боклука: Над 377 тона отпадъци са извозени за ден от трите най-засегнати района

СО за кризата с боклука: Над 377 тона отпадъци са извозени за ден от трите най-засегнати района
Екоинспекцията спря работата на

Екоинспекцията спря работата на "Кроношпан" във Велико Търново, те ще обжалват
Разкриха причината за пожара и смъртта на трите жени в столичния квартал

Разкриха причината за пожара и смъртта на трите жени в столичния квартал "Свобода"
Желязков: НС в момента е най-голямата предизборна платформа

Желязков: НС в момента е най-голямата предизборна платформа
Разкриха какво е състоянието на мъжа, пострадал при смъртоносния пожар в ж.к. „Свобода“

Разкриха какво е състоянието на мъжа, пострадал при смъртоносния пожар в ж.к. „Свобода“
Абонатна станция на

Абонатна станция на "Топлофикация“ застрашава цял столичен блок

Т ри жени са загинали при пожар в столичния квартал "Свобода", съобщи БТА, позовавайки се на СДВР.

Сигналът за пожара е от 3:05 часа. Огънят е пламнал в апартамент на втория етаж на жилищен блок, съобщиха и от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).  

Целият жилищен вход е евакуиран. 

По първоначална информация пламъците са тръгнали от зарядно устройство в жилището, обитавано от мъж на около 40 години. Той успял да се самоевакуира, но е пострадал и транспортиран в "Пирогов". От болницата съобщиха, че пациентът има изгаряне по лицето и е вдишал пушечни газове. Остава за лечение в Клиниката по токсикология.

Кадри от смъртоносната стихия в "Свобода", отнела 3 живота
16 снимки
пожар Свобода
пожар Свобода
пожар Свобода
пожар Свобода

На място са били изпратени три пожарни автомобила.  

Едно семейство е настанено в кризисен център, посочиха от пожарната.

"Загиналите жени при пожара в ж.к. "Свобода" в София са се задушили, защото са се евакуирали сами, преди да пристигнат от пожарната", каза на брифинг пред медиите главен комисар Любомир Николов, директор на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР). 

Според него проблемът не е бил в електрическата мрежа на блока, а в зарядно устройство, включено в нея. Той допълни, че жертвите са майка - на 74 години, и две дъщери - на 51 и 46 години. 

"Трите жени тръгват да се евакуират по стълбите, въпреки че е било силно задимено и токсично. В този момент на втория етаж е отворена вратата на горящия апартамент и димът влиза в стълбищната клетка. Трябвало е да затворят вратата на апартамента си и да чакат пожарникарите или да отворят прозорец от страната, където няма задимяване”, обясни по-рано Красимир Димитров, директор на „Аварийна помощ и превенция” към Столичната община.

Започнала е евакуация на живеещите в блока, който е шестетажен с общо четири входа.

Сред евакуираните са семейство с бебе и друго семейство с 16-годишно дете, които са преминали прегледи в „Пирогов” и са освободени.

Освен опожареният апартамент, са опушени и горните апартаменти, а жилището под него - на първия етаж, е наводнено. 

Пожарът е потушен, във входа вече има ток и вода.

"Няма задимяване в съседните апартаменти, но не мога да кажа дали хората могат да се приберат по домовете си тази нощ", каза за БТА Тодор Филипов, командир на пожарникарен екип.

Предстои разследване на причините за инцидента, допълниха от ГДПБЗН. 

Софийска градска прокуратура ръководи разследване за палеж, от който е последвала смъртта на три лица, съобщиха от държавното обвинение.

Днес, 16.01.2026 г. е образувано досъдебно производство за това, че тази нощ около 03,00 ч. в гр. София, ж.к. „Свобода“ е запален апартамент, от което са последвали значителни вреди и смъртта на три жени.

Разследването за престъпление по чл. 330, ал. 3, вр. ал. 1 НК е започнало и се извършва от органите на СДВР, които са предприели оглед на местопроизшествие. СГП е незабавно уведомена за предприетите действия и е поела ръководството и надзора върху разследването.

Към момента действията по събиране и проверка на доказателства продължават за изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона. Извършват се аутопсии и разпити на свидетели. Приключен е втори оглед на местопроизшествие, проведен веднага щом условията на мястото са позволили. Предстои назначаване на пожаротехническа експертиза.  

Общо 61 пожара са потушени през изминалото денонощие в страната, а екипите на пожарната са се отзовали на 108 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Двама души са пострадали. 

Мъж на 47 години и жена на 77 години са пострадали при пожар в двуетажна къща в кв. "Васил Левски" в София. Сигналът за пожара е получен в 09:18 ч. в Оперативния център при Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (СДПБЗН). В гасенето на огъня са участвали три пожарни автомобила. 

Загасен е и пожар на строителни материали на строеж на бул. "Симеоновско шосе" в столицата.

С преки материални щети през изминалото денонощие са възникнали 22 пожара, от които девет в жилищни сгради, един в спомагателни, временни или паянтови постройки и осем в  транспортни средства. 

Без нанесени материални щети са възникнали 39 пожара, от които два в сухи треви, горска постеля и храсти, 19 - в отпадъци, 14 - в готварски уреди и комини.

Извършени са 42 спасителни дейности и помощни операции, от които пет при катастрофи в транспортни средства.

Регистриране са пет лъжливи повиквания . 

Източник: БТА/Петра Куртева, Таня Тодорова, NOVA    
пожар софия свобода жертви майка дъщери зарядно устройство
Последвайте ни
Разлистваме „домовата книга“: Кой може да стане служебен премиер

Разлистваме „домовата книга“: Кой може да стане служебен премиер

Социалната мрежа X претърпя глобален срив

Социалната мрежа X претърпя глобален срив

Обраха инкасо автомобил в Ихтиман

Обраха инкасо автомобил в Ихтиман

Враг на “Хамас” се завръща в Газа

Враг на “Хамас” се завръща в Газа

Затягат контрола за отпускане на пенсии и обезщетения

Затягат контрола за отпускане на пенсии и обезщетения

pariteni.bg
Първият изцяло роботизиран завод за автомобили въобще не е далеч

Първият изцяло роботизиран завод за автомобили въобще не е далеч

carmarket.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 11 часа
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 12 часа
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 11 часа
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 11 часа

Виц на деня

Ако обичаш някого, пусни го на свобода. Ако след това се върне, значи никой друг не го е искал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Внимание, столичани! Строежът на метрото спира влаковете до "Обеля" за половин година

Внимание, столичани! Строежът на метрото спира влаковете до "Обеля" за половин година

България Преди 10 минути

Променя се маршрутът на автобусна линия № 31, която ще се движи двупосочно от ул. „Обелски път“ по бул. „Панчо Владигеров“ до метростанция „Сливница“

Зеленски: Украински екип замина за САЩ да преговаря за гаранции за сигурност

Зеленски: Украински екип замина за САЩ да преговаря за гаранции за сигурност

България Преди 37 минути

Украински официални лица заявиха, че страната ще се нуждае от 800 милиарда долара за следвоенното си възстановяване

<p>Опозиционният депутат изгнаник от Венецуела Мануел Гарсия: Мария Корина счупи режима на Мадуро!</p>

Опозиционният депутат изгнаник от Венецуела Мануел Гарсия: Мария Корина счупи режима на Мадуро! За нея най-важна е истината

Любопитно Преди 1 час

Разкриха подробности за жената, застреляна от служител ICE в Минеаполис

Разкриха подробности за жената, застреляна от служител ICE в Минеаполис

Свят Преди 1 час

Парамедиците са се опитали безуспешно да реанимират жертвата на място

Киев: Два милиона украинци са избягали от военна служба

Киев: Два милиона украинци са избягали от военна служба

Свят Преди 2 часа

Това са зашеметяващи цифри, които разкриват дълбоката криза, засягаща украинските военни сили от началото на руската агресия

<p>Закриват антикорупционната комисия, реши на първо четене правната комисия</p>

На първо четене: Правната комисия прие законопроекта за закриване на КПК

България Преди 2 часа

Проверките за незаконно имущество и конфликт на интереси се възлага на Сметната палата

Невидимите рискове и дилемите зад маската в „Телеграфно подкастът“

Невидимите рискове и дилемите зад маската в „Телеграфно подкастът“

Любопитно Преди 2 часа

Анонимният митничар е участвал в грандиозната операция, при която бяха заловени 740 кг трева на стойност 6 млн. евро

Добавките, които не бива да приемате с кафе – буквално ги „пускате в тоалетната“

Добавките, които не бива да приемате с кафе – буквално ги „пускате в тоалетната“

Любопитно Преди 2 часа

За съжаление сутрешното кафе може да повлияе на начина, по който тялото ви усвоява определени хранителни добавки

Трус разлюля Охрид и Струга

Трус разлюля Охрид и Струга

Свят Преди 2 часа

Епицентърът на труса е на територията на Република Албания

<p>Шмигал: Резервите от енергийни суровини в Украйна са за повече от 20 дни</p>

Денис Шмигал: Резервите от енергийни суровини в Украйна са за повече от 20 дни

Свят Преди 2 часа

Зеленски въведе извънредно положение в енергийния сектор

Путин обсъди ситуацията в Близкия изток с представители на Израел и Иран

Путин обсъди ситуацията в Близкия изток с представители на Израел и Иран

Свят Преди 3 часа

Путин и Нетаняху са се договорили двустранните контакти на различни равнища да продължат

Литва обвини руското военно разузнаване в координиран палеж

Литва обвини руското военно разузнаване в координиран палеж

Свят Преди 3 часа

Москва многократно е отричала обвиненията

<p>Песков: Русия смята Гренландия за датска територия</p>

Дмитрий Песков: Русия смята Гренландия за датска територия

Свят Преди 3 часа

Москва каза, че е недопустимо Западът да продължава да твърди, че Русия и Китай застрашават Гренландия

Борисов с нападка срещу Радев: Президентът е като часовник с кукувичка

Борисов с нападка срещу Радев: Президентът е като часовник с кукувичка

България Преди 3 часа

"Чухте ли срещу кризата с боклука да каже нещо срещу любимия си кмет Терзиев, но срещу правителството - всеки ден", отбеляза лидерът на ГЕРБ

БСП: Ще настояваме единствено машините да вадят протокол и отрязъците да се броят

БСП: Ще настояваме единствено машините да вадят протокол и отрязъците да се броят

България Преди 3 часа

Сегашните машини не трябва да останат само принтери, а да се върнат в пълната им функционалност, каза Атанас Атанасов

Каролайн Левит

Сблъсък в Белия дом: Каролайн Ливит нарече репортер „ляв наемник“

Свят Преди 3 часа

Сблъсък между прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит и репортер относно убийството на жена от Минеаполис от агент на имиграционните служби (ICE) стана вирусен в социалните мрежи

Всичко от днес

От мрежата

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Тита и Гери-Никол се събраха след 10 години (ВИДЕО)

Edna.bg

"Всеки ден тежи като цяло десетилетие": Селин Дион с разтърсващо послание към Рене Анжелил

Edna.bg

В ЛК: Кристъл Палас в Босна и Херцеговина, Пламен Андреев срещу финландци

Gong.bg

След 423 мача вратар напуска Барселона, каталунците ще плащат голяма част от заплатата му

Gong.bg

Обраха инкасо автомобил в Ихтиман

Nova.bg

Тежка катастрофа край Велико Търново взе две жертви (СНИМКИ)

Nova.bg