Пожар в квартал "Свобода" в София взе три жертви

Разкриха какво е състоянието на мъжа, пострадал при смъртоносния пожар в ж.к. „Свобода“

Разкриха причината за пожара и смъртта на трите жени в столичния квартал "Свобода"

Екоинспекцията спря работата на "Кроношпан" във Велико Търново, те ще обжалват

СО за кризата с боклука: Над 377 тона отпадъци са извозени за ден от трите най-засегнати района

Заболеваемостта от грип в Софийска област над средната за страната

Т ри жени са загинали при пожар в столичния квартал "Свобода", съобщи БТА, позовавайки се на СДВР.

Сигналът за пожара е от 3:05 часа. Огънят е пламнал в апартамент на втория етаж на жилищен блок, съобщиха и от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).

Целият жилищен вход е евакуиран.

По първоначална информация пламъците са тръгнали от зарядно устройство в жилището, обитавано от мъж на около 40 години. Той успял да се самоевакуира, но е пострадал и транспортиран в "Пирогов". От болницата съобщиха, че пациентът има изгаряне по лицето и е вдишал пушечни газове. Остава за лечение в Клиниката по токсикология.

На място са били изпратени три пожарни автомобила.

Едно семейство е настанено в кризисен център, посочиха от пожарната.

"Загиналите жени при пожара в ж.к. "Свобода" в София са се задушили, защото са се евакуирали сами, преди да пристигнат от пожарната", каза на брифинг пред медиите главен комисар Любомир Николов, директор на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Според него проблемът не е бил в електрическата мрежа на блока, а в зарядно устройство, включено в нея. Той допълни, че жертвите са майка - на 74 години, и две дъщери - на 51 и 46 години.

"Трите жени тръгват да се евакуират по стълбите, въпреки че е било силно задимено и токсично. В този момент на втория етаж е отворена вратата на горящия апартамент и димът влиза в стълбищната клетка. Трябвало е да затворят вратата на апартамента си и да чакат пожарникарите или да отворят прозорец от страната, където няма задимяване”, обясни по-рано Красимир Димитров, директор на „Аварийна помощ и превенция” към Столичната община.

Започнала е евакуация на живеещите в блока, който е шестетажен с общо четири входа.

Сред евакуираните са семейство с бебе и друго семейство с 16-годишно дете, които са преминали прегледи в „Пирогов” и са освободени.

Освен опожареният апартамент, са опушени и горните апартаменти, а жилището под него - на първия етаж, е наводнено.

Пожарът е потушен, във входа вече има ток и вода.

"Няма задимяване в съседните апартаменти, но не мога да кажа дали хората могат да се приберат по домовете си тази нощ", каза за БТА Тодор Филипов, командир на пожарникарен екип.

Предстои разследване на причините за инцидента, допълниха от ГДПБЗН.

Софийска градска прокуратура ръководи разследване за палеж, от който е последвала смъртта на три лица, съобщиха от държавното обвинение.

Днес, 16.01.2026 г. е образувано досъдебно производство за това, че тази нощ около 03,00 ч. в гр. София, ж.к. „Свобода“ е запален апартамент, от което са последвали значителни вреди и смъртта на три жени.

Разследването за престъпление по чл. 330, ал. 3, вр. ал. 1 НК е започнало и се извършва от органите на СДВР, които са предприели оглед на местопроизшествие. СГП е незабавно уведомена за предприетите действия и е поела ръководството и надзора върху разследването.

Към момента действията по събиране и проверка на доказателства продължават за изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона. Извършват се аутопсии и разпити на свидетели. Приключен е втори оглед на местопроизшествие, проведен веднага щом условията на мястото са позволили. Предстои назначаване на пожаротехническа експертиза.

Общо 61 пожара са потушени през изминалото денонощие в страната, а екипите на пожарната са се отзовали на 108 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Двама души са пострадали.

Мъж на 47 години и жена на 77 години са пострадали при пожар в двуетажна къща в кв. "Васил Левски" в София. Сигналът за пожара е получен в 09:18 ч. в Оперативния център при Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (СДПБЗН). В гасенето на огъня са участвали три пожарни автомобила.

Загасен е и пожар на строителни материали на строеж на бул. "Симеоновско шосе" в столицата.

С преки материални щети през изминалото денонощие са възникнали 22 пожара, от които девет в жилищни сгради, един в спомагателни, временни или паянтови постройки и осем в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 39 пожара, от които два в сухи треви, горска постеля и храсти, 19 - в отпадъци, 14 - в готварски уреди и комини.

Извършени са 42 спасителни дейности и помощни операции, от които пет при катастрофи в транспортни средства.

Регистриране са пет лъжливи повиквания .