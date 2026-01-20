Пожар в конна база във Варна: Седем животни изгоряха

С едем животни са изгорели при пожар в конната база „Фанагория“ във варненския квартал „Аспарухово“, съобщиха от дирекцията на полицията в крайморския град, съобщи кореспондент на БТА, Мила Едрева.

Сигналът е подаден около 3:30 часа тази сутрин. Пристигналият на място екип е успял да спаси четири коня.

От полицията уточниха, че от пожара леко е пострадал пазачът на базата. Той е откаран за медицински преглед.

Предстои оглед на местопроизшествието, но към момента няма данни за умишлен палеж.