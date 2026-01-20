България

Пожар в конна база във Варна: Седем животни изгоряха

Пристигналият на място екип е успял да спаси четири коня

20 януари 2026, 09:32
Пожар в конна база във Варна: Седем животни изгоряха
Източник: БТА/АР

С едем животни са изгорели при пожар в конната база „Фанагория“ във варненския квартал „Аспарухово“, съобщиха от дирекцията на полицията в крайморския град, съобщи кореспондент на БТА, Мила Едрева.

Сигналът е подаден около 3:30 часа тази сутрин. Пристигналият на място екип е успял да спаси четири коня.

Елитни коне за десетки хиляди левове изгоряха във Врачанско

От полицията уточниха, че от пожара леко е пострадал пазачът на базата. Той е откаран за медицински преглед.

Пожар в конната база в Царацово край Пловдив

Предстои оглед на местопроизшествието, но към момента няма данни за умишлен палеж.

Седем коне изгоряха при пожар в конна база „Фанагория" във Варна
7 снимки
Източник:  Мила Едрева, БТА    
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 3 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Кой празнува имен ден днес

Преди 2 часа
<p>"Тръмп не е добре дошъл в тук"</p>
"Тръмп не е добре дошъл в тук"

Преди 3 часа
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 3 часа
