Взрив в ресторант в Турция, загинали и ранени

С едем души загинаха при експлозия днес в ресторант в град Назилли в окръг Айдън, Западна Турция, съобщи Асошиейтед прес.

Валията на Айдън Хюсеин Аксой поясни пред СиЕнЕн-Тюрк, че при взрива са били ранени още петима души, един от които е в критично състояние.

Аксой каза още, че в предварителните си показания служител на ресторанта е съобщил, че е имало теч от газова бутилка, който е довел до експлозията около 15:35 ч. местно време.

Местните медии съобщават, че взривът е бил последван от пожар в заведението за дюнери. Във видеоматериали се виждат пожарни коли и линейки на мястото на инцидента.

Турският министър на правосъдието Бекир Боздаг написа в Туитър, че е бил задържан един заподозрян, който е възможно да е предизвикал експлозията. Трима прокурори са натоварени с разследването.

