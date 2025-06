Едни от най-големите порносайтове затварят за Франция в знак на протест срещу нов закон

С обственикът на Pornhub, Redtube и YouPorn спря да предоставя съдържание за възрастни на френски потребители в сряда следобед, 4 юни, в знак на протест срещу правителствените мерки за задължителна проверка на възрастта, съобщи The Guardian.

Платформите на майчината компания Aylo ще покажат съобщение, с което обясняват решението си да не застрашават поверителността на своите потребители, казаха служители на компанията пред репортери във вторник.

„Мога да потвърдя, че Aylo е взела трудното решение да прекрати достъпа до своите платформи с потребителски качвания (Pornhub, YouPorn, RedTube) във Франция. Утре ще използваме нашите уебсайтове, за да се обърнем директно към френската общественост,“ заяви представител на Pornhub.

Вместо огромната библиотека със съдържание за възрастни, Aylo „директно ще комуникира с френския народ, за да подчертае колко опасен, потенциално нарушаващ поверителността и неефективен е френският закон“, обясни Соломон Фридман от Ethical Capital Partners, собственик на Aylo, пред журналисти по време на видеоразговор във вторник.

French minister for gender equality, Aurore Bergé, wrote "au revoir" in response to the news that the P*rnhub crime scene was shutting itself down in France.



In an X post she wrote: "There will be less violent, degrading and humiliating content accessible to minors in France.” pic.twitter.com/5P20Gp71iW