Шокираща грешка: Играчки на "Злосторница" с порно сайт на опаковката

Д етските играчки от филма "Злосторница" неочаквано доведоха до скандал, след като родители откриха линк към порно сайт на опаковката – резултат от неочаквана грешка на производителя на Barbie, Mattel.

Wicked is a great combo of the book & musical (so far). As someone who loves the book & was disappointed that much was removed for the musical, the film takes the time to explore that. This movie is GORGEOUS. Ariana Grande & Cynthia Erivo are enchanting together!#WickedMovie pic.twitter.com/0IymppSWtI