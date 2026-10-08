Свят

Кървав ужас в Полша: 15-годишен уби служител в училище, учители го обезвредиха

15-годишен младеж намушка смъртоносно 37-годишен служител и рани директора и учител в начално училище в Полша. Това е второто кърваво нападение с нож в страната за последните 24 часа, а полицията вече задържа и трети заподозрян

8 октомври 2026, 13:19
Кървав ужас в Полша: 15-годишен уби служител в училище, учители го обезвредиха
Източник: IStock

15-годишен младеж смъртоносно намушка с нож служител в бившето си училище в Полша и рани още двама възрастни, ден след като при подобно нападение с нож в полска гимназия бяха ранени девет души, съобщи полицията.

Полицията е задържала момчето след нападението в началното училище „Йоан Павел II“ в Лешчидол-Новини, малък град на 70 километра североизточно от Варшава, съобщи говорител на полицията пред АФП.

„Служителят на училището беше първият човек, нападнат от бившия ученик“, заяви Катажина Кухарска, говорител на полицията във Варшавския регион.

„След това учител и директорът на училището успяха да го обезвредят, въпреки че той ги нападна с оръжието си“, добави тя.

37-годишният служител е починал от раните си, съобщи регионалната полиция в социалната мрежа X.

Полицията съобщи още, че е задържала 17-годишно момче в друг полски град, след като то заявило, че възнамерява да направи „нещо грандиозно“ в училището си.

При претърсване на апартамента му полицаите са открили чанта с два ножа.

Нападението в четвъртък се случи ден след като 19-годишен младеж беше арестуван, след като девет души бяха ранени в гимназия в Остроленка, на 120 километра северно от Варшава.

Източник: БГНЕС    
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